行政院長蘇貞昌使用三倍券買漫畫送孫女，3010元的發票打行政院統編，被抓包後，蘇的回應前後不一，祕書長李孟諺忙著幫老闆辯解會更換發票，以避免誤解。不論蘇或李的說法，都印證蘇涉嫌貪汙未遂，檢方應即立案偵查，才能說服國人司法改革是玩真的！

蘇貞昌的買漫畫政治秀，被抓包首日辯稱是「有人多事」、「多此一舉」，外界聯想蘇準備甩鍋給交際科科員；蘇揆為避免風暴擴大，改口說多事的是他自己，反而疑點重重，因三倍券所有權人就算是蘇本人，多出的10元只要依統編報帳，A了10元也是貪汙行為。

按《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者。」處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下罰金。三倍券等同現金，3000元三倍券加10元現金幫孫女買漫畫書，如果報公帳就是利用職務圖利家人的貪汙行為。

扯的是李孟諺為了幫老闆解套，特別說明三倍券是蘇貞昌家中沒用完的，10元是他本人借給蘇貞昌，並未使用特支費或其他公務預算。李孟諺的說法跟丁怡銘打統編訂牛肉麵被抓包一樣，都急著辯稱行為人本身不知情，但不知情不代表犯罪行為就沒事。

《貪汙治罪條例》明訂利用職務貪汙者處罰未遂犯，李孟諺即使換回發票，蘇貞昌此舉已涉及第二級貪汙未遂罪嫌，且蘇辯詞前後不一，身為全國最行政單位首長，做出最不良示範，台北地檢署應立即分案、傳訊蘇貞昌說明來龍去脈，才能彰顯司法公信。