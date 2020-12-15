自民進黨執政掌握、享受大權以來，言行不一、前後矛盾、價值錯亂的事情層出不窮，「雙標黨」之名不脛而走。所謂「雙標」，指對事、對人不論是非，只問是否對自己有利，因為常常昨非今是、顛三倒四，連自己也無法自圓其說，以致必須以一個又一個的謊言不斷惡性循環，甚至形同政治詐欺，搞得全民精神錯亂。從最新的「統編之亂」到最近的關中天、開放美國萊豬、日本核食，都是明顯的病態。

行政院長蘇貞昌買漫畫送孫女，被抓包打行政院統編因而引發爭議。行政院第一時間澄清是交際科人員事先提供資訊給店家，蘇揆受訪時也說事先不知情，還責怪「有人多事」、「多此一舉」。隔天媒體追問「有人」是何人時，蘇貞昌才改口說「是我自己多事，跑去買漫畫」，並感謝媒體、網友發現這種糊塗事，他已責成行政院祕書長，公款不能不當運用，要在機制上避免再發生。

陷入病態與惡性循環

表面上看好像蘇已道歉認錯，其實蘇仍是混淆視聽，以巧辯的話術對真正的問題避重就輕，完全不符合他一貫標榜「嫉惡如仇」的酷吏作風。但蘇畢竟是老謀深算的政客，前發言人買牛肉麵打統編一事，外界記憶猶新，如今自然不敢再立即諉過屬下，只好先概括承受再說，以閃過爭議，甚至躲開調查法辦之虞。

問題是，有人多此一舉打了統編，因為被抓包而趕緊澄清不會報公帳，可是如果沒被發現呢？而且在這麼短的時間內，竟然三番兩次出現「統編之亂」，背後代表的又是什麼樣的官場習性？在政府中這究竟是一個特例？還是一個通則？民眾關心的是，究竟還有多少公帑被「多事的人」報公帳花掉了？百姓的納稅錢是否在不經意間，成為高官及其家眷的日用品花費？這些難道不值得大眾關切、給個交代嗎？

蘇揆疼愛孫女，為她買漫畫，這是美事一樁，絕對不是「多事」，真正「有事」的癥結，是不該將發票打上統編造成疑報公帳之嫌。再退一步看，當初民進黨是如何追殺、批判馬英九的特別費案？如果這種情形發生在國民黨身上，民進黨會雲淡風輕嗎？

再看，民進黨黨綱的〈民主自由的法政秩序〉篇章中載明，「報紙雜誌及廣播電視應肩負公共任務，充分提供資訊並反映多元公論。報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷，其工作人員之獨立自主，也應以法律明確保障。」；〈自由人權〉篇章中更提到，要保障人民表達意見的自由，「政府不得設置任何言論檢查制度。」可殘酷的事實擺在眼前，民進黨完全執政後也完全背棄了創黨時的理想與承諾，不合己意的新聞台照關，任令神主牌鄭南榕成了民主笑柄的「朕難容」！

美國萊豬開放在即，日本核食又強勢叩關，前者問題未解，後者竟又如法炮製，蔡政府將兩大食安爭議緊扣經貿外交，以謊言與恐嚇，不斷強迫人民在國家生路與民生健康之間做兩難抉擇。

蘇貞昌說，全世界100多個國家對萊豬都沒標示，若只有台灣標示會被貿易報復。但這個說法既違背事實，更荒謬可悲。因為容許以萊劑添加動物飼料使用的國家，包括美、加、紐、澳等26國和地區；至於允許萊劑進口，目前全球有75國和地區，如印尼、菲、越、日、韓等國；但此外還有歐盟、中、俄等100多國禁止萊豬進口。蘇揆不談「多數」國家禁入，卻拿「少數」事例說項，明顯是利用資訊不對稱，為政策擦脂抹粉，欺騙國人。

這個政府人民不信賴

而為換取台美雙邊貿易協定（BTA），8月底蔡總統突襲宣布開放美國萊豬，不料美國總統當選人拜登隨即宣布，在國內環境改善前，不會簽署任何新的貿易協議。這無疑狠狠打臉蔡政府，更說明拿人民食安換取「國際地位」的模式有欠務實。又如謝長廷強調不開放日本核食會影響我國加入CPTPP，蘇揆更加碼恐嚇人民，指不吃萊豬無法和CPTPP的11國做朋友；但美國早已退出，且南韓已在世貿組織勝訴，繼續禁止日本水產進口。

對外要有談判而非片面開放，對內要有完整的配套與溝通，這是人民最卑微也最起碼的企求，但蘇貞昌卻完全做不到，這個沒有誠信、不受尊重與信賴的政府，如何能帶領台灣衝過風濤，繼續前行？