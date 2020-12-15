日來因為中天新聞台受到NCC不予續照的判決而遭到關台的命運，整個社會為之譁然。

中天為一新聞台，向來以直言敢諫，鼓吹兩岸交流，不為綠色蔡英文政府所歡迎。新聞媒體向以第四權受到社會的尊重，以此標榜自由民主國家。而使其關台之政府機關為獨立運作的國家通訊傳播委員會（NCC），其組織法即指出：「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神」，但中天之關台咸認受到政府高層之命令，為的是要封殺言論自由。令人質疑的是，NCC既然要保障言論自由，又要黨政軍退出，但NCC有何能力保障媒體的新聞自由？NCC的表現讓人不禁對國家的民主發展與言論自由感到寒心。

正在此時，看到美國聯邦最高法院駁回川普陣營試圖推翻4個搖擺州選舉結果的法律訴訟。即使最高法院中有三位是川普總統任命的大法官，但他們勇敢超出黨派，堅持專業精神，做出維護憲政之決定，即使冒犯總統之尊，在所不惜，至為佩服。思及NCC之作為，感慨良深，兩相比較，筆者勉勵NCC不要做政治的附庸及打手，則國家甚幸，人民甚幸！

就在美國總統選舉人團將於12月14日聚集投票確認第46任總統副總統當選之際，落選的川普總統突使出其最後之殺手鐧，於12月8日由共和黨籍的德克薩斯州檢察長派克斯頓向美國聯邦最高法院提起訴訟，要求法院禁止4個關鍵州，即喬治亞州、密西根州、賓夕法尼亞州及威斯康辛州的選舉人投票確認總統當選人拜登勝選。其理由是這4個州在未經州議會批准下，修改有關郵寄投票的規定，並指在疫情期間，藉由法院或行政措施，而非透過州立法機構，非法更改大選投票規則與程序，已構成違憲，要求推翻這4州的選舉結果。這是一個相當震撼世人的舉動，因為它不是一個法律訴求，而是一個政治的權謀舉動:

一、這4個州擁有62張選舉人團票；而依當選最低標準，起碼要在270張以上。當前拜登的得票數是306張，少了這62張選舉人票，便不能達到當選標準，另走國會選舉途徑，選舉存在未定之天；

二、德克薩斯州檢察長派克斯頓向美國聯邦最高法院提起此一訴訟乃川普總統布局選舉之最大謀略。因為川普以總統之權力已經在任內任命了3位大法官，堪稱自己人，他們是戈薩奇、卡瓦諾與巴瑞特。而在最高法院9位大法官中，已經達到5位具有保守主義取向的共和黨陣營法官，任何投票的情事，必出現5：4的結果，則川普的目標必能達成。

此時最高法院實處在相當的政治壓力之下，包括任命他們的川普總統以及17位同州黨籍檢察長與106名眾議員全力支持德州提出的訴訟。但最高法院仍沒有理會這些壓力，作了不受理的決定，否決了德州檢察長的提訴，也斷送了川普總統最後的希望。

大法官巴瑞特的政治壓力更大。她的任命充滿兩黨政治鬥爭的色彩，川普全力挺她。在今年10月任命過程中，她的人事案照理要留給下任總統任命，但川普力排眾議，在國會以共和黨擁有的選票多數而通過。因為川普堅信，選舉必會打到最高法院，補齊到9位大法官對他絕對有利。巴瑞特必是他的強力支撐。但最後巴瑞特仍本著良心與專業判斷，維持了她的立場，沒有支持川普。

最高法院的理由是指德州無權起訴其他州，因為德州「無法證明一個州進行的選舉方式，對另一個州進行的選舉存在法律上可確定的利益」。值得我們注意的是，雖然最高法院並未提供具體投票結果，只說沒有一位大法官對這個不受理裁決提出異議。

由此我們得到的一個啟示是，獨立的專業機構，雖是政治任命，但其維持專業的精神要超出黨派及個人利益！近聞NCC擬擴大職權管控網路新聞，能不慎思乎！

（作者為中國文化大學政治系講座教授）