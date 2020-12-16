編者按：十五世紀歐洲進入大航海時代，台灣在中、西文化初步交會的「夾縫」中，開始走上歷史的舞台。

西方殖民帝國主義的崛起，列強爭霸與殖民霸權，以及陽明學對日本明治維新的影響，世界列強們虎視眈眈，將台灣列為囊中之物，勢在必得。

黃光國教授所著之《中西文明的夾縫：改變台灣命運的起手式》，從世界史的宏觀角度，說明「文化中國」在世界史的地位，以及西方殖民帝國主義興起，中國為何衰敗。夾縫中的台灣，如何從「中西文明對抗」中，找到一條可行的出路？

書中從「心理史學」的宏觀角度，剖析從秦漢以來沒有兵的文化，到清末中國進入百年羞辱世紀，探討為何台灣處在中西文明對抗的夾縫中，會陷入今天「內耗」的兩難困境！

正文開始：

滇亂為回、漢聯合，甘亂為回、漢仇殺。甘肅本地缺乏糧食，而且耕耘廢時，回族騎兵十分剽悍，在隴東地區出沒，西來官軍糧運時為所阻，其將又貪腐，一再被回所敗。清廷不得已，授湘軍將領楊岳斌為陝甘總督。楊原本是水師統領，到任後，一籌莫展。一八六六年，蘭州發生兵變，同時捻眾西來，陝回再起，以白彥虎為首，與馬化龍相結合。甘肅土寇董福祥聲勢亦大，蹂躪陝北，關、隴全境幾乎不保，清廷於是派左宗棠取代楊岳斌。

平定陝甘回變

左的戰略為「剿捻宜急，剿回宜緩。欲清西陲，必先清腹地，然後官軍無後顧之憂，餉道免中梗之患」。

他首先派劉松山進攻陝北，一八六八年十二月，劉松山軍擊敗以陝北為根據地的漢人武裝勢力董福祥軍，董福祥率領部眾逾十萬人歸降，劉松山擇其精銳，編成清軍三營，加強兵力。然後進攻陝西回軍馬正和、白彥虎等部。一八六九年五月，陝西境內的回軍撤退到甘肅北路馬化龍的根據地金積堡。

金積堡形勢險要，周圍有堡寨四百餘座，北經蒙古，俄人交通，可輸入洋貨、槍砲。回眾拼死力戰，左軍屢攻不下，大將劉松山陣亡。一八七一年一月，馬化龍糧盡，請降。馬化龍歸順清廷後，代陝回求和不成，又再度反叛。一八七○年十一月糧盡援絕的馬化龍向左宗棠投降，翌年正月，被凌遲處死，甘回瓦解。

一八七二年四月，河州回軍頭目馬占鰲投降，被左宗棠編入清軍。同年十月，清軍收復西寧城。白彥虎與陝回殘軍逃到新疆，投靠阿古柏。後來又逃至沙俄並最後死於俄國。一八七三年九月，甘肅西北部回軍首領馬文祿，在堅守肅州城兩年後，也因為糧盡，向左宗棠投降。被左宗棠處死，清軍並殺死投降的回軍一千多人及城內殘餘回民七千人。平定陝甘回變之後，左宗棠西征的第二階段，為進軍新疆。

清朝治理新疆的方式，天山南路與北路並不相同。北路本為蒙古游牧之區，征服準噶爾後，各地設官駐兵，實行軍屯制，招兵開墾，設置郡縣，成立義塾學校，遂漸與內地同化。南路為回民居住之區，城市佈列，人口較密，文化風俗，自成一格。

回部平後，漢人戍卒商民概不得攜眷，有商販而無耕戶，有武員而無文吏。依舊制置柏克（Beg）以治轄境人民，惟不得世襲。對於回民信仰風俗採放任政策，柏克判斷訟案仍從其教規，不依國家法令。漢人赴回疆者須持有護照，寓居漢城，使回、漢隔離。表面上回民似享特殊待遇，其實際不能與蒙、藏並論。

屠殺官民二萬餘人

回教的和卓（Khodia，聖裔），既無西藏喇嘛的崇高地位與權力，亦不能與蒙古的王公相比。滿、蒙可以嫁娶通婚，蒙人也可以居軍政要津，回人無此幸運。駐軍官兵貪橫，更使當地回民憤怨。再加上同種同教中亞汗國從中煽動，乾隆年間大小和卓後裔無不伺機而動，企圖恢復其故有權位。

一八六四年，太平天國運動和陝甘回亂波及新疆，新疆各地豪強趁機而起，出現割據紛爭，各自為王的混亂局面。初期南路以起於庫車的「纏回」布格聶丁（Burghanuddin，即黃和卓）勢力最大，他們西併阿克蘇、烏什，東有喀喇沙爾（焉耆），稱東土耳其斯坦王。北路的「東干回」以烏魯木齊（迪化）為中心，首領妥明。

庫車亂起，妥明乘機舉事，屠殺官民二萬餘人，烏魯木齊官軍赴援挫敗，東西各城先後為其佔有，號清真主。伊犁響應。一八六六年諸城悉陷，將軍以下死者數萬。東部的哈密旋失旋得，全疆未陷者，僅剩下巴里坤（鎮西）一城而已。

不久，柯爾克孜族部落頭目司迪克（Sadic Beg），聯絡回族封建主金相印，混亂中奪取了喀什噶爾，並稱王。司迪克派出金相印親自到浩罕進行聯繫，想把流亡浩罕的黑山派和卓後裔請回喀什噶爾，浩罕王命阿古柏（Yakub Beg）奉布什爾汗（Buzurg Khan）前往。一八六五年一月，阿古柏自安集延（Andizhan）出兵，沿途響應者約一萬五千人，一舉佔有喀什噶爾，東敗黃和卓。翌年，兼併葉爾羌。一八六八年，阿古柏廢布什爾汗，自稱回疆國王、 「天福汗國」（Batautet Khan）。其後續有和闐、阿克蘇、庫車、喀喇沙爾各城，與北路的妥明分有新疆，成為東方回教徒的英雄。一八七○年，妥明來攻，失敗後投降，吐魯番亦為阿古柏所有，阿古柏控有天山南北。（待續）