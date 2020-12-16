英國泰晤士高等教育特刊（THE）公布 2021 全球大學排名，評比包含93個國家、1527所大學入榜，主要參考五大指標包括教學、研究、論文品質、企業收入及國際視野。英語世界的國際視野媒體，關注全球前五大的牛津大學、史丹福大學、哈佛大學、加州理工大學、麻省理工大學等；而華語媒體最常報導的大學排名，多列舉：北京清華第20名、北京大學第23名、新加坡國立大學第25名、台灣大學第97名等。

大陸高校排名提升

繽紛多元的全球大學排名，是否影響台灣學子赴陸求學的意願？一直是筆者多年來觀察的觀點。THE公布排名之時，還特別撰文指出大陸的大學實現了歷史性飛躍，並宣稱自2011年改為目前的統計方式之後，進入前100名的大陸大學比去年增加一倍，達到6所，美國與中國的高等教育的差距正在縮小，有些領域中國甚至超過美國。此外，日本媒體報導追究排名第36名的東京大學、第54名的京都大學，怎麼漸漸被中國的大學超越了？

泰晤士高等教育首席知識長Phil Baty評論稱：此次中國挑戰了西方大學占據排名頂端的傳統優勢地位，尤其在新冠肺炎疫情蔓延的環境中，中國的大學這種積極的變化似乎將繼續下去。隨著中國更多本土人才留在國內，全球知識經濟將開始尋找一種新的平衡。大陸大學這種積極的變化似乎將繼續下去，尤其是當前學子正在應對新冠病毒大流行的影響。全球學生和教職工的國際流動有可能會減少，西方成熟高等教育部門也或將面臨財務挑戰。

大學評鑑讓人質疑

以文理基礎學科見長的北京大學預算投入，很難與擅長理工應用的清華大學相比，清華大學比起北京大學更有財務優勢，去縱橫世界大學排名這一場金錢遊戲。但大陸學界對於這些名校拿大筆預算，爭相投入大學排名的軍備競賽也有雜音，高校應當作好科研與教學，而非無底洞吸金的廣告宣傳，抑或蓋一些設計堪比世界奇觀的教學大樓。

無論THE或QS，從來都不是客觀的數據評比，而是一場主動迎合指標的商業交易，排名機構要驗證評比大學提供數據真偽，其實是非常難以判斷的事情，尤其是各校填報的數字出現巨幅波動的異狀。北大質疑清華在大學排名的軍備競賽玩得太過火，類似清華、北大這兩所北京海淀區兩大名校，如何晉升為世界一流大學，彷彿神仙打架，對一般老百姓來說共鳴度不高。

事實上，排名機構不會告訴各大學各項指標到底如何評比，但會告知受評比者怎麼輔導加強、怎麼瞭解排名、怎麼提升排名，於是大陸的頂尖名校通常會成立相對應的部門，參與全球大學排名的軍備競賽，這場戰役的重要性不遜奧運。然而，靠砸大筆預算吸引來的國際學生，普遍是亞非拉地區的學生，而非具有科研潛力的國際學生，對大陸高等教育的科研水準是否有顯著的提升？在大陸學界也是掀起另一番爭論。

赴陸求學判斷依據

回過頭來看，台灣的公立頂尖名校或私立名牌大學，若要積極參與全球大學排名這一場金錢交易遊戲，恐怕得花更多預算和人力成立相對應部門，然後才具有爭取機構排名的指標最大化的糧餉。不過，台灣的納稅人、民意代表怎麼去思考頂尖大學砸大筆預算去買排名機構的廣告，恐怕也會有一番爭論。可以想見的是，台灣家長寧可把大筆預算，投入在本土莘莘學子的培養，也不希望大學花大錢去買評鑑排名的文宣上。

一般來說，學界向來對各類型全球大學排名新聞嗤之以鼻，但學子們必須瞭解全球大學排名機構的遊戲規則，勿拿廣告性質的大學排名作為升學、進修、留學的判斷依據。台灣家長近年來陷入對大陸清華、北大、復旦、浙江、上交、人大等的名校迷思，因為它們在全球大學排名遠超過國內的台大、清大、交大、成大、政大等，就提早「超前部署」地將高中畢業生送往對岸名校。

然而，這些超前部署的計算下，卻忽略到學子作為一個獨立的個體，在哪個階段赴陸求學才能效益最大化，抑或學子未必需要大學這塊名牌，反而是學科、專業、導師、地區的選擇，對於學生階段規畫的發展更為重要。筆者一般是鼓勵研究生階段考慮赴對岸進修，或許對尋求當地職涯機遇更佳。

對於高中生要踏入大學新鮮人之際，除非已有超乎常人的心智成熟磨練，對早早去體驗對岸大學超乎常人的競爭壓力，要有一番覺悟。人生在十八歲、二十三歲、三十歲階段選擇出國留學或赴陸進修，其實各有利弊得失，自己想清楚出路勇於面對，會比評鑑機構胡亂指路來得更好，隨著年紀漸增有些人生和學習的歷練，可以免除評鑑機構的大學排名誘惑。

梅貽琦校長的訓誡

雖說一隻筆寫不出兩個清華，北京清華的年度預算高達1313億新台幣，而台灣清華的年度預算僅有72億新台幣，但新竹清華的預算規模比較像是辦一所公立大學，預算編列不會脫離教職員生之外，筆者一般稱新竹清大為「校方」；北京清華的預算規模大大超越新竹市政府，預算分配還得考慮非教職員生以外的工作戶口，筆者通常稱北京清華是「官方」。

尤甚，北京清華靠擴張校區興建土木，新竹清華亦靠併校爭取校地蓋新大樓。在不涉及庚子賠款歸屬的討論範疇下，兩岸清華人必須思索一下老校長梅貽琦的訓誡：所謂大學，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。（林士清／走出兩岸清華的台灣人）