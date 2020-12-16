無色覺醒》賴岳謙：超越黨派人民覺醒！我們追求過好日子！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第784集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「超越黨派人民覺醒！我們追求過好日子！」

許多民眾都希望能過上好日子。從去年開始，台灣社會經濟狀況普遍低迷，各行各業都在苦苦經營，但事事難料，原先期盼能自今年有所突破，但卻遭到新冠疫情的衝擊，為各行業的未來都披上一層陰影，只有期待掌權的政治人物心中有人民，將國家帶領到對的方向。

「追求過好日子」是我們最卑微的要求，也是我們最基本的權利，全台灣的人民，都希望能夠過上好日子，因此不論是各行各業，全台灣的人民都非常努力的打拚。而單靠個人的努力不夠，我們還需集眾志之力、聚眾人之財，選出廣大群眾信任的政府，並賦給他們制定公共政策的權力，希望政府能將國家領上正途。

曾經台灣在蔣經國執政的時代，全國上下各個領域的發展突飛猛進，讓台灣名列亞洲四小龍之首，當時的政府能夠有如此優異的成績，除了廣大台灣民眾日以繼夜的辛勞工作外，更重要的是經國先生在拔擢人才的標準。

經國先生所挑選的官員，除最基本的學識經歷，更重視官員的品德操守，尤其是具有決策能力的政務官。經由挑選出的政務官，以及領導精英團隊，完善規劃台灣經濟科技長期發展路線，奠定台灣在半導體事業上的全球領先，如此的基礎，讓台灣在兩岸與國際上的關係，以及產業規劃等等，全都不落人後。

台灣社會在經國時代仍處於戒嚴狀態，即使當時黨外人士不斷抨擊，影響台灣的民主自由價值，但其實當時的社會，民眾普遍的自由度已高達97%。許多的批評聲浪，都只是遭到有心人士刻意的炒作而已。

但隨著台灣的歷任總統，從李登輝總統到現任的蔡英文總統，都未能再帶領台灣創造經濟奇蹟，讓人民過好日子。因此我們希望能喚醒我們廣大的民眾，我們有權力要求政府做好事，將台灣帶往對的方向，為我們台灣社會帶來更大的繁榮。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！