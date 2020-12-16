川普總統的翻盤希望又遭遇兩大挫敗：最高法院駁回德州控告喬治亞等4州選舉無效，與各州選舉選舉人團正式投票維持拜登當選。但川普目前選擇不面對敗選現實，除了繼續開除閣員，也企圖持續創造新現實：使惡化的美中關係無法回頭。

最新的政策則是以行政命令使中芯和中鐵建等規模排名全球前500名大型陸資，從那斯達克指數除名。華府限於看守期，近期較少在大陸周邊極限施壓，但包括制裁全部14位大陸國會副議長，經濟戰仍步步緊逼。緊逼之餘，川普仍保留餘地；例如制裁仍未上升到政治局常委級；也未如外界傳言，直接將中資從美股下市。

人們注意到，中方11月25日祝賀拜登，也快於預期。更引起重視的是，北京24日透過人大外事委副主任傅瑩在《紐約時報》刊文，呼籲美中避免誤判，應建立競爭性合作關係。駐美大使崔天凱與外長王毅在12月初接著提出有條件重開美駐成都總領館、記者返華，以及雙方「端正認知」則「什麼都可以談」。多位資深的中國外交專家也陸續提倡「不宜鬥狠、恢復務實」，以及「祈願戰略審慎」，避免中美交鋒的最壞情況過早出現。

時間相近，美方除了川普核心團隊與國會強硬派外，類似「競爭性合作」的思考也有所發展，例如耶魯冷戰史學者文安立（Odd Arne Westad）在《外交事務》12月號刊文〈美國無法隻身制衡中國〉指明，川普團隊企圖複製喬治肯楠（George Kennan）的圍堵蘇聯模式，對華已不適用。他建議真正有效制衡是利用中國兩大戰略目標的矛盾：經濟增長與地緣擴張。更治本的是美國經濟與社會的整頓與改革。所見略同，《外交政策》11月刊發了一篇澳洲學者題為〈對華重點是科技戰，不是貿易〉的文章，對照疫情當下大陸外貿順差又創新高，然而華為已為「麒麟9000晶片」斷供焦頭爛額，可以說一語中的。

哈佛大學談判與管理專家澤利克（Andy Zelleke）則在11月號日本重要刊物《外交家》刊文，為美國維持優勢擬定了「階段性終局」的暫行方案（modus vivendi）：戰術上避免開戰的最低需要。方案可綜合出以下幾點：第一、不開戰。第二、維持美國在科技與同盟體系優勢，儘管大陸可能名目上成為最大經濟體。第三、不進行政權改造，最低限度尊重雙方國內的需要。這些說法與美國著名現實主義大家瓦特（Stephen Walt）12月在《外交政策》批判拜登部分團隊「不像A咖」的意見相近，即美國如果還是要同時抓緊歐洲、中東、拉美、印太並堅持獨大的領導，必然更深陷入「過度承諾」的困境。讀者在此要注意，台灣當然在「科技」方面享有「矽盾」，但所有的這些建議，都刻意不確認台灣在美國「同盟」體系的角色。

美國果若轉趨務實，必然是確立戰略目標後，重估能力限制與對手弱點的結果。從歐盟、「五眼集團」與日本的初步反應來看，這類務實式牽制中國的布局給盟友較大的尊重與空間，與歐盟對華定位為「談判夥伴與系統性競爭者」不謀而合。北京若原本設想川普連任便可分化西方，已經很難做到。同時，如果要美方「端正認知」，以中國近10年在國防力量的驚人進展來看，必須對自己中長期戰略意圖進行更多澄清。

今年2月《外交事務》專文介紹了2010年代大陸在隱形戰機、新式戰略運輸機與預警機、大量巡洋艦級、神盾級驅逐艦與新式巡防艦、潛射洲際飛彈與超音速反艦飛彈、衛星定位與太空科技的進展，速度與質量是軍事史僅有。以此估計中方投射範圍至少設定在西太、印度洋、中亞與西伯利亞。能力籌獲是一回事，目標果如該文所說，不僅會啟動「修昔底德陷阱」，還將觸發「威廉德國陷阱」。若不能釋疑，美國想不重演肯楠劇本都難。

北京對台除了拉緊紅線，還逐步設立戰術反制的「紅區」。如果美中務實失敗，紅線定義很可能更嚴。如果美中務實爭到了休兵時間，如何爭取台海比照？若不能比照，台灣當如何？繼續說服美國到海峽來集中力量是否務實？從現在就要有所準備。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）