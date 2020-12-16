香港媒體大亨黎智英，被香港政府用鐵鍊纏腰手銬，從收押所搭乘甲級重犯專用的「鐵甲威龍」囚車出庭受審。鏡頭傳出，全球驚撼。

時光倒回1979年12月13日清晨5點，我在睡夢中被調查局以「涉嫌叛亂罪」逮捕，直奔景美軍法處看守所。看守所的大門深鎖，等了十來分鐘，軍事檢察官才睡眼惺忪地對我偵訊作筆錄，以此推論我應該是美麗島事件被捕入獄的第一位。全案共152人被判刑，刑期近千年。

黎智英原以詐欺罪嫌羈押，卻宣布要在看守所押到明年4月中旬才偵訊，已是司法荒謬。才過幾天又以黎「用推特追蹤蔡英文、蓬佩奧等外國政要」為名，加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，笑掉全世界大牙！但請讀者再大笑一次：當年我被判定「暴力叛亂犯」的罪證是：呂秀蓮在高雄事件當晚拿麥克風高喊「打人，拚命！」人權晚會我應群眾點名上台演講，我用台語說「台灣人啊，愛打拚。」軍事檢察官在起訴書上指控「打拚」就是「打人，拚命」，意圖鼓動暴力叛亂。檢察官是道地台灣人，他當然知道台語「打拚」就是「努力奮鬥」！我被判12年，實際坐牢1933天。

美麗島事件與黎智英事件相隔40年，時空不同，主事者一是中國國民黨，一是中國共產黨政府。有些人用「今日香港，明日台灣」警告大家要「反共愛台」。然而說這話的人，若非出生在解嚴之後的幸運世代，就是罹患歷史失憶症。正確的說法應該是：「今日香港，昨日台灣！」

大權在握的人由於歷史失憶，當然容易重蹈歷史覆轍。2020年12月11日，中天「世界週報」主持人陳文茜在播完最後一集時，用平靜卻哀怨的語調說：「本節目經過15年3個月，今晚跟大家說再見！」觀眾朋友包括我，想必心有戚戚，甚至不勝唏噓。

2020年11月18日，國家通訊傳播委員會（NCC）決議不准中天新聞台的換照申請，理由包括內控機制失靈、大股東蔡衍明介入等4項。中天不服，申請假處分，遭台北高等行政法院駁回。高等行政法院一方面認為「頻道是由有線電視系統業者及衛星頻道事業或代理商，經過商業機制形成，屬於『私法上法律關係』」。另方面卻又執起「新聞媒體屬於全體國民的公共資源，即社會公器」的大旗，左右揮舞，自相矛盾。

中天事件由NCC駁回換照申請，主委陳耀祥宣布之後，居然接著透露，應該讓公廣集團上場。無論陳耀祥或其直屬長官行政院長蘇貞昌，甚至閣揆的直屬長官蔡英文總統，都是熱愛民主，但幸運未受迫害的一代。美麗島事件發生時，蔡在康乃爾大學讀完碩士，父親叫她不要回來，因為美台斷交。蘇貞昌在軍法大審時擔任辯護律師。目前當權而曾坐政治牢的只有監察院長陳菊，主掌國家人權委員會。

我們在伸張言論自由未果，中天換照不成的遺憾之後，應該理性反省。任何有權者不能在自己權力被侵犯時高喊自由，一旦權力到手就想侵犯別人。本文提及香港反中、美麗島及中天頻道換照事件，主事者恰巧包含國民黨、共產黨與民進黨。蔡衍明創辦人及中天支持者，你們在譴責民進黨的時候，有沒有反省一下，過去真的沒有違背媒體倫理，過度政治偏頗嗎？當然別台也一樣。

很多人贊成關掉52台的原因，是中天太親中友共，他們大多愛台反中，尤其反對跟中國統一。那麼，我請這些朋友回味底下這段話，是哪一位陸委會主委的公開發言？你們不是很愛她嗎？她說：「『一個中國』是我們必須面對的問題，台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國的問題。L論統一、台獨或維持現狀，台灣人民只有一個選擇，就是未來的『一個中國』。」

我也想請馬英九總統，可否將當年主編「波士頓通訊」的經歷，跟大家「說清楚，講明白」？

執政的民進黨當權者，在搶戴民主桂冠時，別忘了那是多少先進用身家性命換來的成果！你們享受民主，但你們大權在握時，心中真有民主嗎？你們真能幫助香港、守護台灣嗎？

52台頻道，花落誰家，全民監督！

（作者為中華民國第10、11任副總統）