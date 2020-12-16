含有瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦就要進口了，但是人民的食安權益政府要如何把關、後續在執行檢驗上政府又會如何負責，蔡政府至今卻還是沒有任何一個人，包括閣揆蘇貞昌，提供一個可以讓民眾安心的回答。而這個與全台灣民眾往後生活都息息相關的問題，也成了近日立法院施政總質詢時，藍營立委主攻的焦點。然而，當現在藍營的地方政府和反對黨立委都將焦點放在「萊豬標示」時，反而是給了執政黨推卸責任、轉移風向的大好機會。

這次的萊豬議題，其實已經有好幾個根本的問題被忽視。首先就是在蔡政府宣布要開放萊豬進口之後，民進黨立委高嘉瑜曾詢問外交部「開放含有萊劑美豬是否為我方主動」，而獲得了外交部次長「未否認」的回答。這就呼應了後來陳吉仲所說，是蔡總統在8月底拍板定案要讓含有萊劑的美豬進口的說法。所以蔡英文本來躲不掉的一個問題是：「為什麼要主動去要求開放含有萊劑的美豬進口？」況且真的要談美豬進口，也還有8成不含萊劑的美豬可以選擇，為什麼這個標準會降到連中國大陸都不吃的那兩成瘦肉精美豬，都要進口給我們台灣的國人吃？這背後最可能的原因，就是代表我們出去談判的官員根本不知道原來美豬裡面，也有不含瘦肉精的美豬，才會同意讓美國萊豬進到台灣。

這一連串的問題蔡政府始終沒有回答，而反對黨和媒體也沒有持續往下追。甚至拜登確定當選之後宣布，近期內並不會與台灣簽署任何新的貿易協定以後，立委鄭麗文也有在立院委員會質詢時問經濟部次長，我們會不會因為美國政黨輪替爭取重談。可是經濟部也只顧左右而言他，並沒有想要正面回答。而且一而再、再而三地將萊劑殘留的「國際標準」搬出來擋。

經濟部長王美花最喜歡掛在嘴邊的這個「國際標準」，也像是一塊神主牌，讓行政單位可以逃避責任、「無作為而治」，不需要再擔心有人要叫他們去跟美國重新談判，或是政府應該要用什麼行政手段來保障民眾的食安與健康。

可不可以增訂萊豬貨號？「有違反國際標準的疑慮。」政府要求強制標示萊劑？「會被國際貿易報復。」加拿大當地超市的豬肉，包裝上就有標示有沒有含萊劑，為什麼中央不能要求明確標示？「那是商業行為，政府樂觀其成。」總之只要扯到中央配套、施行細節，以蘇貞昌為首的一眾官員都說「不合國際規範，我們辦不到。」、「民間自己標示，我們樂觀其成。」最後民眾就也只能問：這個政府還能為我們做什麼？（作者為口譯工作者）