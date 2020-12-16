美國選舉人團14日投票，民主黨總統候選人拜登確定當選，成為第46任總統。總統既已產生，共和黨籍的重量級國會議員都循例向拜登道賀，並呼籲他們在國會的同僚放下對立一切往前看。國會大老的表態，不僅象徵美國揖讓而升的民主精神終於回來了，而且也對過去4年被川普總統折騰的傳統價值再度出現於美國社會。

川普執政4年，雖然不能說全無貢獻，但卻對具有200多年歷史的美國民主制度與傳統價值帶來一定程度的傷害。制度建立誠然維艱，崩壞卻可能瞬間造成，拜登要在短期內療傷止痛固然不易，要讓美國民主恢復舊觀可能更需要假以時日。

不過，從美國大選後的一些發展來看，倒也沒有那麼悲觀。首先，兩大政黨與候選人之間再怎麼對立，美國大多數人民仍然發揮了群體的力量，並沒有過度介入選後的政爭。

這次選後，川普竭盡所能，猛刷存在感，挾超高共和黨選民支持者，四處點燃烽火，遍地開花，意圖翻盤，發動遊行示威造成雙方對立，流血衝突時有所聞，雖然有些媒體以「內戰」形容選後暴亂，但因絕大多數人民都還冷靜，並沒有發生真的內戰。

其次，不論川普怎麼鼓吹選舉人背叛承諾，選舉人依然不改其志。從1820年以來，美國總統選舉就是「選舉人團制」與「普選制」雙軌並行，而由各州選出的選舉人根據投票結果投給各州的最高票者。

雖然美國歷史上背叛承諾的選舉人不乏其例，這次也有不少人預測，在川普蠱惑下，背叛承諾的選舉人可能會創新高，但最後結果卻出人意表，拜登以306票勝過川普的232票，538選舉人票一票不少。

第三，選舉期間再怎麼激烈廝殺，一旦選舉結果確立，政府機構上自總統下至部會首長該交接的還是會交接。

12月初，專事通知總統候選人準備交接的「總務署」已通知拜登可以著手準備政府交接事宜。在「選舉人團」投票確定拜登當選後，蓬佩奧已計畫17日與拜登提名的國務卿人選布林肯會面，啟動國務院的交接工作。

第四，不管川普如何要求法院停止計票或重新驗票，但除非川普陣營能提出具體事證，絕大多數法院都駁回川普陣營提出的不當上訴。

第五，更可貴的是，儘管共和黨在最高法院擁有6比3的絕對優勢，但都堅守「我心如秤」的立場，駁回川普陣營提告最高法院的要求。

從美國絕大多數人民這次選後的冷靜、選舉人團成員的操守、政務官員的行政中立、法院與法官的守法精神，特別是最高法院的「我心如秤」，在在顯示美國的民主制度並未真正崩壞，因為人民與國會議員都希望美國繼續往前行。

至於政府官員、法官與大法官都展現高度的行政中立或守法精神，只因為他們都還要繼續做人，不想被人民唾棄。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）