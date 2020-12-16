俗話說得好：會無好會，宴無好宴。儘管如此，同樣不是好宴、好會，結果卻可能大不同。

寶佳資產執行長唐楚烈，選在復興南路高檔私廚「馥邑隱廚」，夜宴勞動基金運用局國內投資組長游迺文、復華投信投資長邱明強等人。事隔多月，檢調單位查出，一干人馬酒酣耳熱，密謀炒股。事後，游迺文繞過勞金局交易員，買進遠百股票，協助寶佳脫手持股，獲利了結。前幾天，唐邱等人已步邱迺文後塵，遭到羈押。

國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦，偷偷到日本交流協會代表泉裕泰隱避在陽明山的私宅赴宴。宴罷，座車在夜宴現場門口發生小車禍，導致顧王二人密會日本代表一事，露了餡、曝了光。不過，事發迄今，顧王繼續逍遙為官，不似唐楚烈等人，下場悽慘。

顧王座車在日本代表私宅門口發生車禍後，立委及輿論皆將焦點置於，第一，筵席中是否談及開放日本核食進口一事？第二，顧王夜赴日本代表私宅，趨前議事，蘇貞昌使否知情？第三，車禍發生後，警方趕到現場，顧王先行離開，是否耍特權？這三個焦點，捉小放大，變相地協助了顧王移轉主焦點，以至於顧王二人所引發的政治責任與法律責任，無人聞問。事實上，顧王與日本代表的私宴，所可能引發的風暴，本應更勝唐楚烈等人的隱廚夜宴。

根據檢調與媒體的經驗法則，類似唐楚烈、邱明強之類的民間資產管理及金融業者，無論是邀宴負責掌管勞動基金運用的官員，還是邀宴其他與企業業務有關的官員，都難脫內線交易、官商勾結之嫌。那麼，職司國家安全業務的國安會祕書長，與掌理全國經濟大政方針的經濟部長，卑躬屈膝地應日本代表之邀，趨前赴宴，難道不可疑嗎？難道不應該深入查緝嗎？換作是陸委會主委、國安會祕書長聯袂密會大陸統戰官員，立院和輿論又該如何處置？

士大夫無私交。兩國官員交際酬酢，若是在適當時間、適當地點、並有適當人選參與，且事先報准方領導者，皆屬正常。兩國官員宴請對方，若是選擇公餘時間，約在隱密的高檔俱樂部、有女陪侍的酒廊、或私人宅邸，與會者且限於三兩少數人等，像這樣的密會密宴，往往涉及間諜行為、不正常男女關係、甚至有洩漏國家機密的嫌疑。顧王二人夜間密會日本代表泉裕泰，莫說正值「助」日代表謝長廷鼓吹續禁日本核食難入CPTPP的敏感時刻，即使台日關係如膠似漆，身為國安會祕書長的顧立雄，焉能不知瓜田李下的道理？

兩國官員交涉，必須在上班時間，選在彼此的辦公室或公開場所會晤。更重要的是，會議過程必須有其他第三者在場，且須就會議經過作成紀錄。數位時代，甚且應該全程錄影存檔。眼下，政府機構召開公聽會、民間企業團體晉見政府官員表達意見，均須全程錄影建檔，期能杜絕私相授受、利益交換的弊端。那麼，何以兩國官員會晤議事，不須有第三者在場紀錄？莫非民進黨執政下，玩忽法令，舞弊作假，習以為常，與他國會議，從無紀錄，以至於國會輿論監督無門，萊劑美豬，長驅直入，美國軍售，照單全收？

日本在台無駐軍，毫無威嚇顧王二人的能力，謝長廷在日行動自如，沒有受到脅迫的跡象；因此，顧立雄、王美花密會日本代表，絕非不得不爾的鴻門宴。而是自降國格，也是自毀國家利益的防線。12月10日晚上，陽明山仰德大道119號的那場晚宴，無論是否談到日本核食進口的問題，顧王二人已經把中華民國的尊嚴和台灣人的驕傲，踩踏得面目全非了。

這樣的國安會祕書長、這樣的經濟部長，還能厚顏無恥地端坐在官位上？更令人不解的是，蘇貞昌還能眼睜睜地看著他們倆見院長則藐之？蔡英文還能發出新聞稿為顧王二人擦脂抹粉？監察院也仍然忙著擴權扮東廠，全然不記得澄清吏治、整肅官箴、糾舉彈劾正是監察院的工作？

（作者為作家）