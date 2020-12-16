近日，駐日代表謝長廷突然返台，再加上國安會祕書長顧立雄與身為經濟部長的妻子王美花，密訪日本駐台代表泉裕泰，引發外界聯想，是否民進黨政府有意一鼓作氣、迅速處理掉萊豬與核食這兩大棘手的問題。

再過十多天美國萊豬就要進口了，然而，就在國人對萊豬仍存在強大的疑慮的時刻，核食又來吹縐一池春水。不少人認為，依民進黨親美親日的立場，萊豬與核食這兩大門檻是非過不可的，既然如此，不如趁著「史上最顧人怨」的閣揆蘇貞昌還在其位、還可以為蔡英文揹鍋擋子彈時，把萊豬、核食送作堆，趕快開放，造成既成事實，時間一久，民眾自然就會淡忘了。

就算蘇貞昌對核食抵死不從，蔡英文手上還有一張王牌，人稱「助日代表」的謝長廷，肯定很想開放核食，立一樁大功。

距離2022年底的選舉還有近2年的時間，如果能在明年年中之前，把燙手山芋都處理掉，或許對2022年選舉的干擾就會小些。畢竟食安議題再怎麼激烈，總會有邊際效益遞減的問題。屆時，選民忘了，但美國和日本可不會忘了民進黨政府的深情善意。2022、2024的選戰，民進黨可以繼續打得風生水起。

然而，這種如意算盤，卻也有相當的危險性。猶記得蔡英文的第一任也因考慮到2018年的選舉，因此2016年一上任就迅速處理年金、一例一休等麻煩事。然而，民眾並未很快忘記這些苛政，政壇興起了「討厭民進黨」，2018年的大選，民進黨迎來了近20年來縣市長選舉的最大潰敗。

若蔡政府一心只想速戰速決、清理戰場，最後反而可能被民怨的海嘯給吞噬了。