剛結束的兩岸智庫學術論壇，台灣媒體聚焦高育仁批評民進黨政府「親美抗中」，其實模糊了焦點。這場研討會最重要的觀察點，是陸方對台官員、權威學者的發言，應能代表北京決策層對一年來台海情勢的判斷，及未來的政策方向。

總結這些發言有幾點值得注意：第一，官方涉台研究機構的學者並未著墨「台獨名單」，在這個議題帶風向的，只是個別陸媒及對台幕僚單位的「圈外人」。第二，大陸學者對兩岸情勢並未徹底悲觀，仍強調堅持和平穩定、融合發展。第三，陸方專家對「民意」的認知非常理性，主張要理解、疏導、影響兩岸民意。

對照近期大陸輿論場七嘴八舌的「武統」聲音，這場研討會傳遞的訊息，代表理性決策者的思考。如同一面鏡子，照出哪些是真正有決策影響力的人，哪些是攪動民粹渾水摸魚的人。同樣，這面鏡子也照出未來決定兩岸關係的兩大關鍵詞：「戰略定力」和「戰略壓力」。

戰略定力與戰略壓力

「戰略定力」已廣為人知，其意涵為何？《解放軍報》於中共五中全會後做了詮釋，總結為24個字：「頭腦清醒、處變不驚，冷靜觀察、通盤考慮，科學應對、謀定後動」，進而再概括為7個字：「辦好自己的事情」。

在兩岸關係上，大陸「戰略定力」表現的很清晰：第一，對維護和平統一路線有定力，因為這是「戰略機遇期」大局所需，北京不會放棄和統、轉向武統。第二，對台灣內部政治變化有定力，民意潮起潮落是選舉制度的必然，大陸不會隨一時民意起舞。第三，對「中美關係決定兩岸關係」的基本判斷有定力，因為大陸深知台灣問題根本上取決於中美實力對比，故在當前「川下拜上」的敏感階段，更加冷靜沉穩看待兩岸。其四，對兩岸關係「經濟決定政治」的唯物主義法則有定力，因為北京確信兩岸經貿整合得愈緊，台灣愈難以擺脫大陸。

相對於「戰略定力」，較少人談到「戰略壓力」，這個字眼尚未出現在大陸官方話語中，但已呈現在實際行動中，對兩岸關係相當重要。「戰略壓力」是什麼？應是和「戰略定力」相對應，可細分為三類：其一，因為自身戰略目標或需求而自我產生的壓力（內部壓力），其二，因外方自身戰略目標或需求所承受的壓力（戰略承壓），其三，因自身戰略目標或需求從而向外部施加的壓力（戰略施壓）。

對北京來說，「戰略壓力」映射在兩岸關係上表現為三股壓力：在內部壓力上，「統一」在中共「民族復興」目標中必然占據一席之地，現階段北京已經在研擬2035年現代化遠景，對兩岸問題存在焦慮感並不奇怪。在戰略承壓上，美國遏制大陸發展已成為朝野共識，川普和拜登的區別僅在於手段，台灣問題日漸成為來自美國對大陸戰略施壓的一部分。

至於第三種「戰略施壓」，是近一年來兩岸關注的重中之重。因為從主觀認知、客觀情勢來看，大陸在台灣問題上的「內部壓力」愈大、來自美國的「戰略承壓」愈大，對台「戰略施壓」自然隨之增大。回顧一年來大陸軍機打破海峽中線默契，陸方輿論「武統」情緒高漲，大陸研究「台獨名單」，其實都是對台「戰略施壓」增大的具體表現。

兩岸和平是台灣主流

展望新的一年，由於美國新總統拜登上台後將精力聚焦美國內部問題，北京的短線「戰略承壓」或明顯減輕，加之中共五中全會重申「戰略機遇期」及「兩岸關係和平穩定」不變，加上大陸有效控制疫情，經濟表現全球一枝獨秀，台灣出口表現也不錯，但對大陸出口、投資續創新高，經濟依存度更高，北京自我「內部壓力」因而減輕。因此，大陸對台「戰略施壓」料較今年有所減輕，這是未來一年兩岸關係的機遇所在。

台灣有民調顯示，「和平相處」是台灣社會對兩岸關係的主流願景，牢牢占據9成，大陸權威涉台學者亦直言，台灣主張獨立的並不占多數，更多是對統一進程的焦慮，這可以給僵持敵對的兩岸關係帶來兩點啟發：

第一，民意不等於民氣，反中是一時民氣，和平才是民意，民氣雖可用，但民意不可違。第二，在亞太新情勢下，大陸應適當減輕對台戰略施壓，創造並把握兩岸溝通合作的契機，讓台灣民眾認識到和平、融合是兩岸關係必由之路，也是可行之徑，這才是心靈契合式融一的正途。