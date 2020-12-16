2018年3月22日，美國商務部發佈針對中國的 301報告，之後，美國－主要是商務部或工業安全署－針對中國提高各項關稅，雖然降低了中國對美的出口，也算某種程度地調整了美、中貿易逆差，但是對於中國整體的外貿實力，影響甚微。由此觀之，以關稅為武器的貿易戰，大美霸權並未佔到便宜，川普政府的戰術不成功，戰略目標自然也沒達成。

科技戰才是殺手鐧

然而，後發動卻搶佔舞台鎂光燈的科技戰，景況卻大不相同。

君不見：近一年，美國針對中國軍工國企、科研學術單位、知名資通企業，幾乎是按24節氣發佈制裁令與公佈黑名單，而北京的反應從貿易戰的「不怕打、不願打，但奉陪到底」，不知何時，成為「願遵守國際相關法規」，等於默認華盛頓長臂管轄的權力，幾乎毫無還手之力。

由此觀之，我們可以做出中國在科技戰已然敗北的結論嗎？

《孫子兵法‧謀攻》推崇「不戰而屈人之兵」，其中「屈」是指屈服敵人的戰鬥意志，也就是《戰爭論》作者克勞塞維茨（von Clausewitz）所謂「強制敵方實行我方的意志」。按照此一定義，中國顯然還在頑抗中，屈服？還早！

科技是國家權力要素之一，也是大國競爭的場域，更是美、中科技戰的武器。美方的殺手鐧是它掌握了半導體產業最上游，包括製造半導體的設備、材料、設計晶片的EDA（Electronic Design Automation）軟體，這些次產業中擁有技術的企業，並非都是美國公司，例如全球唯一能製造極紫外光（EUV）光刻機而超級搶手的ASML公司就是荷蘭企業，美國是政、軍、經三管齊下，才組成了國際科技圈的「復仇者聯盟」，企圖聯手制服中國。

中國如果缺少半導體產業的最上游，就無法設計、製造任何電子產品都需要的晶片，中國的所謂世界工廠，其實質就只是電子產品的加工組裝廠，而且生產經理由美國人擔任－製造什麼他說了算。

比嫦5繞月還艱難

中國有何對策？

中國科學院院長白春禮表示：要把被美掐住脖子的技術列為科技任務。言下之意，等於要想法全面掌握半導體產業的所有技術，志氣天高！被吊打的華為也大舉投資半導體，決心統統自己來，氣魄非凡！實務上，卻比嫦娥5號「繞、落、回」月球還難！

半導體產業是全球幾千家企業同心協力的結果，換言之，世界上沒有一個國家擁有半導體產業每一個環節的技術，而這些企業有三類：美國公司、使用美國技術的公司、或是美國盟友的公司。中國的戰略夥伴－包括欲振乏力的俄羅斯、窮兵黷武的朝鮮、自顧不暇的「巴鐵」與伊朗、還有一幫第三世界小兄弟們，在半導體產業爭鬥中，都不頂用。

不可能永遠都沒機會追上，問題是要多久？

曾經在大陸紫光集團效力五年、剛退休的「台灣DRAM教父」高啟全認為「中國半導體業仍會持續發展，未來會先把中低階的晶片生產鏈做好…但中國要把自己的供應鏈建立起來，可能需要很長的時間，預估要10～15年才會成功。」。所謂中低階指的是14～35奈米的晶片，而高端智慧型手機、最新的電腦、平板中的晶片，已經開始使用7、5奈米，甚至很快要使用3奈米技術來製造了。

科技大戰會變成消耗戰嗎？

誰這麼厲害？當然是台灣的「護國神山」台積電！不過它也使用了美國的技術，所以是「復仇者聯盟」中的一員，也得聽從「美國隊長」的指揮。目前看不出美國會允許台積電為華為製造麒麟9000，讓華為手機繼續大賣，獲利來挹注其5G設備的生意。

就算對於5奈米先進技術不抱期望了，中國也絕不能等待10年才建立起中低階晶片的產業鏈，屆時「美國隊」的技術早已絕塵千里，連尾燈都看不到了，中國必須找尋彎道超車的機會！什麼是「彎道」呢？就是技術的更新換代節點。

例如，原來是小公司的ASML，大膽使用浸潤式光刻技術，大獲成功，立刻取代了堅守原有乾式光刻技術、卻無法突破瓶頸的市場領導者－日本尼康等公司。

確實，以矽為材料的晶片製造技術，到了2奈米以下，尺寸比新冠病毒還小50倍！請比較下圖倒數第3小的紅色物體，接近物理極限，勢必要尋找新的材料，換言之，彎道即將出現，何不先行尋找新材料、新技術？

這似乎是中國各界設想的突圍方式，不止半導體的製造技術，還包括晶片的設計理路，中國都想另闢蹊徑；仍然很難，但不是不可能。

回到主題，擁有14億人口＝廣袤市場的一方不肯屈服，技術領先的一方又不能宣稱獲勝，這場仗還有得打下去，拖延＝長期對抗＝消耗戰。有點像日軍都打下大半個中國了，蔣介石就是不投降，帝國日本就不能宣稱獲勝。差別在於：如果當今美國的戰略目標，只是要拖慢中國的崛起速度，而不是要消滅中國的物質力量，把它打成「一夕回到解放前」，那麼，有可能達陣。

一旦成為消耗戰，變數就多了，我們還得繼續觀察。

（作者為資深媒體人）