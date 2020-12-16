螞蟻集團在11月初上市計畫緊急喊卡後，集團董事長井賢棟15日首次公開發聲，強調會對照監管部門的要求照鏡子、找不足，認真全面自審。螞蟻集團風波並非偶發事件，中共早就想對民企加強收編和管制，尤其以9月公布的《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》最為代表，近日中共高層大力宣揚的「張謇精神」，也是在明示大陸的大企業應該怎麼做。

螞蟻集團風波，導火線是10月的馬雲演說，被視為挑戰監管部門，但其實在9月15日，中共中央辦公廳就發布了《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，提到要進一步增強對民營經濟人士的領導力和凝聚力，「堅定不移聽黨話、跟黨走」、「始終做政治上的明白人」；《意見》還提到，要在政治立場、方向、原則、道路上，與中共中央保持高度一致。

大陸對民營經濟素有「56789」一說，即民營企業占政府稅收5成，政府投資6成、發明專利7成、城鎮就業8成、企業總數9成。足見民營經濟的重要性，對黨管一切的中共而言，更要緊緊抓牢。

11月12日，習近平到江蘇考察，到南通博物院參觀張謇生平展，了解張謇興辦實業救國、發展教育、從事社會公益事業情況。緊接著本月12日，第4屆「張謇精神的時代意義」在北京舉行。

張謇是清末實業家，主張實業救國，其創辦的大生紗廠最初為商辦性質，最後變成「紳領商辦」，即官股入股企業，不計盈虧，按年領取利潤。翻成白話就是，大型民企做不能只想著賺錢，要懂得回饋社會、為政府設想、以大局為重。

螞蟻董事長井賢棟的表態，與北京的期待若合符節，接下來大陸官方除聽其言，還要觀其行。