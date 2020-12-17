阿古柏在新疆擴張之際，正是俄國積極經略中亞之時。一八六八年，俄軍破布哈爾及基窪聯軍，滅布哈爾，命阿古柏稱臣。阿古柏曾參與中亞回教汗國的抗俄戰爭，一度受傷，這時他的祖國浩罕又受到俄國威脅，因而拒絕此一要求，轉與英國通好。是後四年，彼此使節往來不斷。一八七一年七月，俄軍佔有伊犁，以制阿古柏。次年六月，阿古柏被迫與塔什干總督闊幅曼（Von Kaufman）訂約，許俄人與新疆通商，俄國承認阿古柏為東土耳其斯坦首領。

「後進速決」的戰略

左宗棠對於如何處理新疆問題，早就胸有成竹。胡林翼擔任貴州安順知府時，曾經向林則徐推薦左宗棠，「湘陰左君有異才，品學為湘中士類第一」。一八四九年，雲貴總督林則徐回福建養病，他乘坐的船從洞庭湖沿湘江到長沙，他派人去湘陰柳莊，邀請左宗棠前來。

兩人會面後，乘船停泊在嶽麓山下，喝酒暢談天下大事，一直到第二天清晨。臨別時林則徐把自己在新疆整理的資料全部給了左宗棠，對他說：「吾老矣，空有御俄之志，終無成就之日。數年來留心人才，欲將此重任託付」，「東南洋夷，能御之者或有人；西定新疆，舍君莫屬。以吾數年心血，獻給足下，或許將來治疆用得著」。同時，林則徐又寫了一副對聯送給左宗棠，「此地有崇山峻嶺，茂林修竹；是能讀三墳五典，八索九丘」。

左宗棠受命後，經過一番深思，決定採用「緩進速決」的戰略，展開積極而迅速的戰鬥。所謂「緩進」，就是積極治軍。左宗棠用一年半的時間籌措軍餉，積草屯糧，整頓軍隊，減少冗員，增強軍隊戰鬥力。即使是自己的主力湘軍，也剔除空額，汰弱留強。他還規定，凡是不願出關西征的，一律給資，遣送回籍，不加勉強。所謂「速決」，就是考慮國庫空虛，為了緊縮軍費開支，大軍一旦出發，必須速戰速決，爭取在一年半左右，獲取全勝，儘早收兵。

因此，在申報軍費預算時，左宗棠親自做了調查和精細的計算，他從一個軍人，一匹軍馬，每日所需的糧食草料入手，推算出全軍八萬人馬一年半時間所需的用度。再以一百斤糧運輸一百里為單位，估算出全程的運費和消耗。甚至連用毛驢、駱駝馱運，還是車輛運輸，哪種辦法節省開支也做了比較。經過周密計劃，估算出全部軍費開支共需白銀八百萬兩。為了防止意外，預留餘地，他向朝廷申報一千萬兩。

光緒元年（一八七五年），朝廷上為出兵收復新疆，引起「海防」與「塞防」之爭。李鴻章等人力主海防，以日本為主要假想敵，主張放棄塞防，將 「停撤之餉，即勻作海防之餉」。

李鴻章等認為：自從乾隆年間平定新疆一百多年以來，每年都要花費數百萬兩餉銀，這是一個填不滿的無底洞，現在又要竭盡天下財力，贍養大軍西征，還不如依從英國人提出的條件，允許阿古柏政權獨立，只要他答應稱臣入貢即可。

左宗棠為主的塞防派，則力表異議。他指出西北「自撤藩籬，則我退寸而寇進尺」，如果丟失新疆，則這塊土地不是被英國的勢力滲透，就是被北方的沙俄鯨吞，中國失去西北邊防的關卡要塞和屏障，邊防的兵力不但不能削減，反而應大大增加。從全局來看，不戰而棄新疆的後果，對內必將嚴重損害國威，喪失民心；對外也必將助長列強侵略的氣焰，不利于海防。所以李鴻章的主張乃是誤國，絕不可行。

當時的軍機大臣文祥為左宗棠所說服，他和左宗棠親自去找皇帝和攝政的西太后陳述利害關係：「老臣以為宗棠之言深謀遠慮，上承先皇高宗之遺志，下惠子孫萬代，請陛下決策。」皇帝御批道：「宗棠乃社稷大臣，此次西征以國事而自任，只要邊地安寧，朝廷何惜千萬金，可從國庫撥款五百萬，並敕令允其自借外國債五百萬。」於是慈禧太后下詔授左宗棠為欽差大臣，全權節制三軍，以將軍金順為副帥，擇機出塞，平定新疆。

我之疆索 尺寸不讓

左宗棠收復新疆的戰略是先安定新疆回部，「欲收伊犁，必先克迪化」。如果迪化城克服，再大興屯田以保證長期後勤供應，安撫新疆各部族耕牧如常。如此，「即不遽索伊犁，而已穩然不可犯矣。烏城形勢既固，然後明示以伊犁我之疆索，尺寸不可讓人」。

在戰術上，左宗棠分析：「俄雖國大兵強，難與角力，然苟相安無事，固以度外置之。至理喻勢禁皆窮，自有不得已而用兵之日，如果整齊隊伍，嚴明紀律，精求槍炮，統以能將，豈必不能轉弱為強，至此勞師襲遠之寇乎？」因此，「不在先索伊犁，而在急取迪化。」

為運輸軍糧，左宗棠建立了三條路線：一是從甘肅河西採購軍糧，出嘉峪關，過玉門，運至新疆的哈密，二是由包頭、歸化經蒙古草原運至新疆巴里坤，三是從寧夏經蒙古草原運至巴里坤。

一八七六年四月出兵時，左宗棠指揮的西征軍有劉錦棠所部湘軍二十五個營，張曜所部十四個營和徐占彪所部蜀軍五個營，包括原在新疆各個據點的清軍，共有馬、步、炮軍一百五十餘營，兵力總數近八萬人。但真正開往前線作戰的只有五十餘營，二萬多人。（待續）