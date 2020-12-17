無色覺醒》王丰：上帝之杖？如來神掌？美中太空世紀對決？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第785集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「上帝之杖？如來神掌？美中太空世紀對決？」

90年代國際上的一些軍事迷盛傳，美國五角大樓曾經在冷戰末期，提出過天基動能武器的構想，這個被稱為「上帝之杖」Rods from god的太空武器，它的基本的一個構想是將一捆相當於電線桿大小，20英尺長，直徑1英尺的鎢棒從太空的軌道上，直接投射到地球要打擊的目標。

它的打擊速度相當於10倍音速，另外的一種說法是，上帝之杖是一根由鎢金屬、鈦金屬或者是鈾金屬製成的金屬棒，由衛星帶到太空，從太空當中對地面目標進行打擊。他的速度除了自由落體的巨大動能之外，再加上火箭發動機的推力，上帝之杖就可以接近流星的速度，當他衝擊到地面目標，就會產生巨大的破壞威力。

有數據顯示，上帝之杖擊中的目標，可以產生相當於11.5頓黃色炸藥的威力，固然它的破壞力與核子彈相比，仍有一段相當的距離，但是相對於一般的常規炸彈，他毀滅性的威力仍十分驚人，爆炸的瞬間可以炸出300公尺半徑的大坑。

這種天基動能武器的優點，不是核武器，但是卻有類似核武器的震懾效果，而且成本非常低廉，不需要像核武器非常高昂的維持費用，同時也不會造成像使用核武的國際輿論譴責壓力，而且他落地的速度非常的快，防不勝防，有點像是彗星撞地球恐怖破壞的這個力道，相當具有震撼性。

根據中國大陸媒體的披露，大陸也發展出一種寬域飛行器， 他的編號分別是「D18-1S」、「D18-2S」與「D18-3S」這三種。

2018年9月21日，中國大陸首次進行寬域飛行器臨空投放試驗，首次展示三種寬域飛行器的縮比模型。這次的實驗是在中國大陸的酒泉衛星發射中心，三個模型在被氣球提升到高空之後，先進行自由落體飛行狀態，在加速中以超音速狀態進入自動彈起，最後開傘落地回收。

因為這項實驗的公佈，許多軍事迷認為，美國即便有上帝之杖，中國也有如來神掌。你來我往，誰怕誰。

《孫子兵法》中「九變篇」講得非常好，故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之。能戰才能和，現代中國人不怕戰爭，但絕對不主動求戰，尤其在中國大陸和平崛起的過程中，如果具有尖端武器，為全球和平與經濟發展佈局的堅強後盾，維護世界和平，追求世界大同理想，更是中華民族偉大復興的終極努力的理想目標。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！