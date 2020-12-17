即將到來的2021年，在大陸除有「十四五規劃」開局實行之外，更將逢上中共建黨百周年，因而其無疑是大陸經濟體系承先啟後的重要年分。惟下階段大陸經濟變遷究竟應以何者為主要取向，實殊值探討。這道課題的最佳解答，應是全面重構產業陣容、打造新的「經濟增長點」，但其須依託所有制的優化改革，也就是協調公有制和私有制兩者關係，以激發全社會生產力和創造力。其中，若能讓私有資本擴大控股，誰曰不宜？

大陸官定的中共建黨日期是1921年7月1日，不過從明（2021）年初開始，「建黨百周年」的慶典氛圍就會環繞全大陸；同時，大陸經濟儘管還面對新冠肺炎疫情、中美關係重新磨合等因素考驗，但必然仍會配合中共黨慶，而勉力展現一番新氣象。

明年初，十四五規劃就要開局實行。這項新的五年規劃，展現了頗具新意的大陸經濟與社會發展政策部署；其中係以「科技自立自強」作為發展戰略支點，並由此促進產業供應鏈現代化，及全面促進民間消費，以做大做強國內市場，打造堅實的「國內大循環」經濟格局，並在這個基礎上，推動國內國際雙循環相生相長。

這是大陸經濟體系的重大變遷，也可以說是大陸經濟首度真正植根於內生的發展動能。回顧中共建黨以來的大陸經濟表現，1949年建政前的情況可以略而不提。至於建政後的大陸經濟，最先是依靠「蘇聯老大哥」，再來是文革前後純屬政治口號的「自力更生」。而在改革開放後，相當長的期間裡，大陸經濟走的是依託外部世界的「國際大循環」路線。此乃中共長期領導下的大陸經濟幾大變遷。

其中，國際大循環路線使大陸成為加工外銷大國，甚至是世界工廠，著實擦亮了改革開放的招牌，也顯著提高大陸經濟「含金量」，其績效不容抹煞。惟2008年爆發的國際金融海嘯，反映出大陸產品過度依賴國際市場的缺失；對此，當時大陸主政者迅速祭出大手筆的擴大內需政策舉措，也是大陸政策面首度將內需提升至經濟發展戰略地位。

近十年來，大陸出口額佔GDP（國內生產總值）比重逐年降低，從約30％降至不及15％，也相應減低了國外市場動盪對大陸產經的衝擊程度，且大陸總體經濟增長力道僅有放緩，並未消退。

然而，2018年年中開打的美中貿易戰，因美方對陸封鎖高端半導體晶片供應，導致陸方相關產業鏈幾乎斷裂，而凸顯了陸方另一個更嚴重的問題，即大陸產業升級不可或缺的高端技術及相關元器件，仰賴外國供應的程度偏高，很容易被外方「卡脖子」，實茲事體大。

由此看來，即將在2021年發生的大陸經濟新一波變遷，誠有「繼往開來」的積極動因，但也無法否認是受到金融海嘯、美中貿易戰兩大教訓「倒逼」的結果。難怪十四五規劃要讓「科技自立自強」方針掛帥，兼及於產業供應鏈現代化、做大做強國內市場等事項。

這套嶄新的規劃，當然必須在明年中共「七一黨慶」前後端出具體成果。其中，整體經濟的穩健增長仍是首要條件。明年上半年的大陸GDP增長率，因今年上半年基期較低的關係，很容易出現耀眼數據，但屆時大陸官方有必要檢視，這樣的增長，究竟只是算術上的虛增，抑或是「有基之彈」？後者的定義，即是帶有「新增長點」的穩健增長。

而創造整體經濟的新增長點，應是明年大陸官民共同努力的目標。當前看來，最堪擔當明年大陸經濟新增長點的，包括5G新世代手機、AI與智慧城市全方位結合、大健康產業、草根地帶新城鎮建設等。這些都是兆元人民幣級的重要行當，皆足以作為經濟台柱。

但更重要的是，大陸主政者須同時推動體制改革，俾為產經創新升級打好基礎。其中，「所有制」的優化改革，最能激發整體生產力和創造力。換言之，「以公有制為主體」雖然是不可更動的大原則，但這種「主體」的定義，在很多行業裡可以和「壟斷」、「專營」等概念脫鉤，而相對增加「主導」的意涵，也就是公有資本只要能影響行業發展導向即可，不一定要成為行業巨頭。

另在官辦股份制企業裡，公有股權亦無須強求佔有「絕對多數」，能保「相對多數」即可，且必要時可讓創新成果優越的私人股東來控股。

果能如此，則來年大陸產經體系必是朝氣蓬勃、精銳盡出。

(工商時報)