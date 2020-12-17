川普政府高舉反中旗幟，使世界好似又回到當年東西對抗的冷戰氛圍，而相應於這抗中的態勢，作為前線的台灣，更適時地以「中國崩潰論」大加呼應，各種大陸即將崩潰的論說充斥著電視新聞台，有圖有文，在大內宣上的確產生了效果。想想，台海有美國撐腰，大陸又即將崩潰，自己在防疫上又居世界前茅，活在台灣能不驕傲，能不有幸福感？

然而，你若經歷過東西冷戰，乃至兩岸嚴峻對峙的時代，這些言論、這種心情、這樣的主觀期待看在眼裡，真是好不熟悉，所謂「民主必勝、暴政必亡」、所謂「天災人禍、民不聊生」，正是被目前當政者所嚴厲批判的威權時代慣用的宣傳詞，而幾十年來，客觀情勢變化如此之大，同一套宣傳詞竟能班師回朝，且還有效，寧非怪事？

事所以怪，正因有事所以怪的心理背景。面對壓力，尋個靠山，相信對方崩潰在即，本是自然心理，但這心理，卻必然又陷台灣於不堪之境，殷鑑不遠，李登輝相信「七塊論」就是個例子。

90年代在兩岸互比中，台灣還相對擁有許多優勢，面對西進誘因與大陸的急起直接，台灣也有了兩岸優勢互補的倡議乃至亞太營運中心的定位追求，而以當時之勢，這個追求是有讓台灣在未來發展上搶居關鍵地位的機會，但因李登輝相信中國將分裂為七塊的論說，制定「戒急用忍」的政策，台灣的機會乃一去不回。

「七塊論」原為日人所提，意謂以中國民族之複雜、歷史之多變以及當前民生之凋敝、施政之不得人心，將會在短時間內產生鉅變，分裂成東北、華北、華南、內蒙古、新疆、西藏及台灣七大塊，到時，彼此鬥爭猶嫌不及，哪有餘力經略四方。

與「七塊論」並稱，更被西方引用的是華裔律師章家敦於2001年所寫的《中國即將崩潰》一書，他斷言短則5年，長則10年，中國必將崩潰，後來甚至認為中國將撐不過北京奧運，奧運後，又再斷言撐不過2012年。

但無論就「七塊論」所說或「中國即將崩潰」之斷言，事實卻恰好相反，大陸不僅沒有崩潰，且國勢日強，2002年左右，許多發展不僅與台灣形成黃金交叉，現更已成世界第二強國。可這樣不曾發生的「七塊論」與屢屢跳票的「中國即將崩潰說」卻在台灣重新叫座，正因它滿足了我們的主觀心理，想想，敵手將自我崩潰，自己可以不費吹灰之力，信之，又何樂而不為！

當然，會有如此的主觀心理，也因兩岸大小懸殊，而大陸之大，更予有心人可乘之機，當這些論說配以大陸的實景畫面，你焉能不信？更何況台灣有超過50%的人沒去過大陸，自然能大行其道。但事實呢？大陸有960萬平方公里土地、14億人口，有比整個歐洲更複雜的地理環境，有官方認定的56個民族，它就是個19世紀與21世紀並存的地方，正如此，你可以講出一萬個大陸的好，我也可以講出一萬個大陸的壞；同樣，你可以講出一萬個大陸的壞，我也可以講出一萬個大陸的好，這都只是「但取秋毫，不見輿薪」的觀察，何能為證？

真看大陸，需要有整體觀，這整體觀是拉在較大較長的時空軸來看它的態勢、它的氣象，就此，你不得不承認，這40年來大陸的發展是上升之勢。而為何能上升，正是因有社會共同的發展心理與解決問題的實務態度，也正如此，89年之後不僅沒有西方期待的中國解體，「七塊論」、「中國即將崩潰」所斷言的危機也都能安然度過，而金融海嘯更驗證了大陸的能力，所以能大國崛起。

你真去過大陸社會，真以較大較長的時空看大陸發展，就知道中國崩潰其實只是個西方自我慰藉的神話。而在台灣，因「七塊論」而有的「戒急用忍」已害慘台灣，我們卻又在此時先畫靶再射箭地大提「中國崩潰論」，灌輸閱聽大眾，大陸如何糟糕、台灣如何了不起的消息，坦白說，這種閃躲、這種自嗨、這種大內宣式的灌輸、這種自我注射的麻醉劑，也只能再次陷台灣於絕境，害慘台灣罷了！

（作者為文化學者）