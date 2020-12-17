輝瑞藥廠生產的新冠肺炎疫苗，14日開始運送美國各地，16日開始為醫護人員施打，再來是65歲以上人士，預計明年中可以供給二億人施打，隨著其他國家也開打疫苗，樂觀地說，明年底全球經濟活動應可恢復正常。

明年經濟展望樂觀一片，2020年可謂為二次大戰結束以來，全球最嚴重的經濟衰退，經濟損失甚至還是2008年金融海嘯的兩倍，國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》，預估2020年全球經濟成長率-4.4%，主要經濟體中，美國衰退-4.3%，歐元區全區平均-8.3%，一片慘澹。

但是IMF、OECD等國際組織對明年的經濟成長展望非常樂觀。例如國際貨幣基金估計全球成長率將達到5.2%，美國為3.1%，歐元區5.2%，中國更可能達到8.2%，台灣也至少可達3.5%。

復甦帶來報復性消費，悶了1年多的消費者必定大舉購物。重新上班，代表重出江湖，必須氣象一新，不免添購衣服、飾品、好不容易逃過新冠劫數，好好慶祝，開派對，旅遊，處處會帶動需求，就業也加強，中產階級有更多錢可花，整體氣氛樂觀而正面。

但在這欣欣向榮底下仍然潛藏政治、社會的危機，甚至新冠肺炎也不一定完全滅絕，以倫敦大都會為首，61%的英格蘭行政區、超過3400萬居民昨日已進入最高等級的「第3階段封鎖」，因為英格蘭南方超過60個疫區，共發現了至少1000例COVID-19的「新型變種病毒株」。而歐美人絕不會放棄聖誕、新年的狂歡，新年過後一定又有一波染疫高峰，美國多州的急診病房已滿載，死亡和生病人數是否會嚇阻人們，讓經濟復甦遲緩，也說不定。

最讓人放心不下的是世界債務衝向高峰，今年各國都舉債紓困、救經濟甚至買票，債務已達到歷史臨界點，而今年稅收必定減少，各國央行也大幅放寬貨幣流量，降低貸款標準，明年通貨膨脹是無庸置疑，只是通貨膨脹率將達多少而已，很可能會成為泡沫經濟，成長率比預期差。股市同樣如此，經濟凋零，股市反而走出波瀾壯闊的大行情，明年是否會大幅修正或繼續成長都在未定之天。

這次復甦也將使貧富差距更為嚴重，足足讓近9000萬人的每日收入，降到1.9美元的極度貧窮線之下。歐美這次疫情，最早也最長失業的人是飯店、旅館服務生，這些人面對疫後新經濟，無一技之長，將是持續受創的人。而這次復甦也會發生世代差異，根據《遠見雜誌》調查，年輕人比中老年人對明年自己財務狀況較樂觀。尤其20～29歲的人高達62.1%覺得會變好，但60歲以上準退休或退休族群，僅不到兩成（17.8%）對自己未來財務有信心。

對台灣來說，明年經濟照正常軌道應該有可喜的成長，今年儘管疫情致使國際貿易緊縮，但台灣受惠於半導體、5G、AI、高階運算等應用需求強硬，以及全球科技大廠積極搶占未來市場，致使電子業訂單需求一路暢旺。同時，寬鬆貨幣政策讓台灣投資熱潮，飆至最高點。但是台灣與世界同樣，要留心黑天鵝，稍一不慎，極可能從烽火之外跌進戰場，馬虎不得。

最大黑天鵝當屬兩岸關係凍結，軍機頻繁擾台，極度不穩定，很容易擦槍走火，引爆台灣及世界危機。由於軍機頻繁擾台，本來民眾應該對中國印象變差，但是根據《遠見雜誌》長達12年的民心動向大調查，今年民眾對大陸印象未改，對大陸整體印象「變好、變差、不變」的比例，都與往年相同，60%以上民眾反而希望能加強與大陸交流，但是希望台灣「永久維持現狀」與「台灣獨立」的民眾也增加，有29.8%的受訪者希望台灣獨立，顯示台灣民眾對大陸的矛盾情結。