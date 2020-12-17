近日有關匯率的2則新聞都讓央行進退失據。一是台灣被美國列入匯率操縱國觀察名單；一是機械公會理事長柯拔希呼籲央行應讓新台幣匯率維持競爭匯率。

美國財政部每半年發布一次匯率報告，通常在4月與10月發表。今年則因疫情遲未發布，原本以為將會延至明年由拜登政府的葉倫部長發表。美國財政部16日突然公布新匯率報告，越南及瑞士被列入匯率操縱國名單，台灣、中國大陸、日、韓、星、泰、馬、印、德、義等10國則列入觀察名單，這是台灣繼1988與2017年後，第3次被納入觀察名單。

即使明年拜登上任，我仍將面臨相同問題，拜登的政權交接小組成員塞瑟，也是美國智庫外交關係協會資深研究員，可望接任拜登的經濟顧問，他早就指控台灣操縱匯率的狀況比大陸還嚴重，要求財政部處理台灣操縱匯率問題。未來塞瑟進入拜登財經團隊後，央行的壓力只會更沉重。

美國財政部對匯率操縱的法源依據為1988年《貿易和競爭力綜合法案》，分析主要貿易伙伴是否有操縱本國貨幣行為；2015年再通過《貿易便利化和貿易執行法》，提出3項量化指標包含：一、順差逾200億美金；二、經常帳順差超過GDP 2%；三、持續性對外匯市場進行單方面干預，超過GDP 2%。

原則上符合3個指標就會列入匯率操縱國，這次2個被列入的越南及瑞士，確實符合3指標；若達到2個指標，則可能被列入觀察名單。台美上半年貿易順差達230億美金；經常帳順差為GDP10.5%；央行上半年干預匯市約39億美金，在匯率急遽變動下，並不算太高。3個指標中，已滿足前2個指標。

不過其審查有很大的模糊空間，以2019年大陸被列入匯率操縱國為例，僅第一項順差符合標準；經常帳幾近平衡；也沒有持續干預匯市的證據。故財政部只認定是較輕微的觀察名單，而非匯率操縱國。但在川普公開批中共操縱人民幣匯率後，財政部隨即將大陸提升至較重的匯率操縱國。易言之，美國常將此當作是對付貿易夥伴的一項武器。

當被美國列入匯率操縱國後，美國財政部會要求進行雙邊協商，重估兩國貨幣匯率，若仍未改善就可能實施報復性措施，如拒絕該國取得海外私人投資公司融資管道、拒絕該國參與美國政府採購標案、納入美國貿易代表署是否與其洽簽貿易協定考量等。

台灣是出口導向國家，維持匯率穩定是央行職責，又需防範踩美國的紅線。其實美方一直緊盯我央行，故從前任彭淮南總裁起，干預匯市時就採取比較保守的作法。即使如此仍被納入觀察名單，若處理不慎，還可能影響台美BTA談判，未來匯率如何動態穩定，考驗央行智慧。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）