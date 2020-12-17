《經濟學人》一篇《新冠疫情重創全球經濟，但不包括台灣》專欄文章引起熱議。特別是文章中提到，台灣受惠防疫成功與電子產品需求兩大關鍵因素，經濟成長速度將有機會再次超越大陸，重返經濟奇蹟世代的榮景，讓許多看衰大陸、不肯面對台灣經濟長期低迷事實的媒體與專家，找到借題發揮的機會，誇言未來台灣經濟成長將持續超越中國，甚至可以不用再依賴大陸市場。這個論點見樹不見林，既偏頗又不切實際。

不容否認，單從今年經濟成長率來看，在全球一片哀嚎聲中，台灣經濟預估2.54%的成長，表現的確突出。而相較於台灣，大陸表現雖也不差，由於大陸第1季受疫情嚴重衝擊，負成長6.8%，使得前3季平均只有0.43%，這意味大陸第4季經濟成長率必須達到9%以上，才能比肩台灣，但這個難度非常的高。今年台灣經濟成長率超過大陸應該八九不離十。

問題是，單單1年的經濟表現，真的能夠反映未來長期經濟走勢嗎？答案顯然沒那麼簡單。純就經濟理論而言，短期景氣循環本來就會受到支出面及實質面等因素影響，上下起伏波動，但長期經濟趨勢則主要取決於勞動、資本與總要素生產力等供給面投入要素，不會忽上忽下，短期循環與長期趨勢不能混為一談。也就是說，某一年度亮眼的經濟表現，並無法保證接下來仍會持續美好，而要看長期趨勢是向上或向下。

以台灣近50年來的經濟數據來看，可以發現長期趨勢是一路向下。平均每10年的經濟成長率，從1971-1980年的10.5%，到1981-1990年的8.2%、1991-2000年的6.7%、2001-2010年的4.3%，再到2011-2020年的2.8%，幾乎每10年就往下降低一個台階，完全看不到任何轉折向上的跡象。毫無疑問，台灣經濟早就出現結構性的變化。不管是政治結構、社會結構、產業結構、出口結構或內需市場都已經變化，而這個變化顯然不是往有利成長的方向轉變。在這樣的長期趨勢下，單單1年的漂亮數據，說實在的，不需太過興奮。

若進一步拆解今年經濟成長數字，高達93%來自於國外淨需求的貢獻。也就是說，出口才是今年台灣經濟表現亮眼的關鍵所在。相對地，政府引以為傲的台商回流或5+2產業所帶動的民間投資效果，對經濟成長率貢獻比重只有11%。這意味著什麼？台灣對大陸市場的依賴程度遠比想像中高得多。

根據財政部進出口統計，今年1-11月，台灣對大陸出口比重（含香港）達43.8%，寫下歷史新高。而且比歷年次高的41.9%，高出將近兩個百分點。如果把對大陸及香港的783億美元貿易順差拿掉，台灣將立即從順差國變成逆差國，經濟數字勢必大幅向下調整。這樣的結果，意外嗎？其實一點也不。

隨著近年來大陸加快經濟結構調整步調，不管是以消費為主的內需市場，或是強調關鍵零組件自給自足的高科技半導體產業，都為台灣出口提供龐大成長動能。其中，光是電子零組件與資通訊產品對陸出口，比重就將近台灣整體出口金額的3成，充分顯示大陸市場對台灣經濟的重要性，不是任何一個國家或地區，可以輕易取代。即便是小英執政以來一直力推的新南向國家，也是一樣。例如，台灣對東協出口，在政府資源的全力挹注下，這幾年比重不僅沒有增加，還從2017年的18.5%，一路下滑至今年的15.4%，就是最佳例證。

我們一再強調，兩岸好，台灣經濟才會好。從上述經濟數據看來，確實如此。《遠見》雜誌2021台灣民心動向大調查，也指出同樣事實。高達64.2%的台灣民眾認為，兩岸未來應增加互動，而非互不往來、頻繁摩擦。

台灣不能沾沾自喜於短期好表現，而應努力扭轉長期下滑趨勢。台灣企業生機勃勃，政府應減少管制，放手讓企業多元布局。處理好兩岸關係，讓企業有更多元發展機會，當然對增加人民收入，提升生活品質有幫助，這才是政府所應為。