中天新聞台關了之後，重頭戲才正式上演，始於52頻位之爭奪戰。猶記兩年前台灣寬頻（TBC）因與民視授權金談不攏，TBC稱沒有授權不得違法播送，將民視斷訊。不到半天，NCC就以消費者權益為由，強迫TBC復訊並重罰330萬元。52台已空頻數日，NCC卻隻字未提消費者權益，又是唱哪齣呢？

中嘉早於11月18日就提出頻位遞補申請，NCC卻沒有照原先向外界說明的「隨到隨審」，反而拖延不審，臨到頭才以業者申請不及允許空頻，原因就在於民進黨政府尚未喬好52頻位花落誰家，故寧願空頻。這是史上第一遭NCC暗示業者空頻，由此可知，NCC根本無視消費者權益，只是拿來護航的說辭。

對綠營人士而言，執政意味著可以透過公權力無窮盡地掠奪資源。據聞某網媒人馬將入主華視，再透過占據52頻位賺進廣告費，壯大自己。華視雖有政府透過公視基金會持股超過83%，號稱公廣集團一分子，卻不立法納管，形成政府實質掌控但不受監督，不官不民的怪物。更噁心的是，華視一面強化入主52頻位的正當性，另一面卻想藉NCC手做無本生意，既能免費上架又可坐收廣告，明擺著違反《公視法》不得播送商業廣告規定，這完全是剝削商業利益餵養綠營政客。

除了華視勢力外，有線電視的海練集團也虎視眈眈。在面臨不斷下滑的收視戶數和腰斬的廣告，海練集團並未投資轉型，反而在NCC有意無意的護航下，除了保障其經營區不受競爭外，並確保其新聞台定頻於黃金區塊，甚至擴張內容大同小異的新聞台數，蠶食有線電視的殘餘價值。

綠營政商沆瀣一氣，把有線電視產業變成禁臠的作法，令人感到噁心，然觀眾自會找到出路。52台空頻等於將原本只會收看電視的中高齡層直接升級至網路，強迫其熟悉網路語言與收視習慣。中天新聞YT這陣子增加的數十萬訂戶已跟隨中天腳步移民網路，不會再回頭收看有線電視了，外溢效果就是這星期所有新聞台的收視率跟著下滑。而缺少數十萬觀眾的有線電視，可想而知，更難吸引廣告主的投放了，無異雪上加霜。綠營為52台彼此爾虞我詐，卻不想這是殺敵一千自傷五百的局。

最新民調顯示，近7成受訪民眾不接受空頻，而超過3成民眾要求盡速遞補其他新聞台，NCC若再閃避不審業者申請案，不僅罔顧消費者權益，更是行政怠惰，瀆職呀！同一民調顯示，近6成民眾，不分黨派地認為NCC主委呼籲給華視的做法不恰當，希望NCC將排頻權還給業者，讓個別有線電視業者自由選擇頻道，滿足當地觀眾的品味需求。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）