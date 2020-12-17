長期關注萊劑牛豬議題的醫師蘇偉碩，因發表「萊豬有毒」言論，不僅被警方「查水表」約談，更遭到衛福部認定為不實謠言，告發違反《食安法》，引發社會譁然，痛批比戒嚴時代還不如。於此同時，蔡總統則在臉書發文聲援黎智英，兩相對照，格外荒謬諷刺。

壹傳媒創辦人黎智英日前遭港警以上銬、鐵鍊纏腰方式送香港法院受審，蔡總統在臉書發文聲援，表示「這個幾近羞辱的畫面，正在造成寒蟬效應」；更強調「我要公開聲援黎智英先生，我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。」

這些話說得何其鏗鏘有力，但是，只要回頭看看民進黨政府對台灣言論自由的箝制打壓，難道不會感到汗顏心虛？用蔡英文話的邏輯，也可以說「被羞辱的不是中天，而是台灣的民主和言論自由。」

被民進黨批為專制獨裁的香港政府可沒封鎖《蘋果日報》，民進黨政府卻悍然關掉中天新聞台，而且現在連根據專業科學文獻、論文及證據，表達有異於官方立場的不同看法，也不能見容於當道，必須面臨警方的約談與司法追訴。

蘇偉碩關注萊劑肉品進口長達12年，從萊牛到萊豬，他多次宣導萊劑毒性及其對人體的影響，2012年國民黨執政時，他因反瘦肉精而被民進黨邀去為立委上課，如今民進黨執政，他竟變成必須法辦的「謠言製造者」！

民進黨號稱「雙標黨」早就不稀奇了，甚至幾乎是詐欺成性。言論自由的標準只能由民進黨自訂，權利也只能由其支持者獨享。從民生面打壓蘇偉碩的異議，到政治面聲援黎智英的異議，民進黨政府一下子宛如東廠警總復辟，一下子又扮演民主自由的捍衛者，民眾若要當真，真的會精神錯亂！