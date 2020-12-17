最近國艦國造、潛艦國造新聞不斷躍上版面，先是首艘沱江級艦命名「塔江」下水、快速布雷艦交艇，隨後美國核發輸出許可，允雷神商售數位聲納搭配潛艦。短期間台灣成為軍購大國，連美國AIT處長酈英傑都豎拇指讚賞。然而大筆經費挹注軍需，究竟民眾得到什麼？

蔡總統說，國防自主是重要政策，證明政府有捍衛國家安全的決心。話是沒錯，但盱衡台灣整體形勢，真要想一想。花大筆錢造潛艦，向美大量軍事採購，就真能讓台灣安全嗎？

首先，造艦經費高昂，必然排擠其他費用，關鍵紅區設備仰賴美國，台灣再怎國造，又如何國防自主？明年國防預算編列3668億，其中潛艦國造就百來億，如果加上軍機採購特別預算等，規模高達4500億，比小英上台後（2017年）編列軍費大漲4成多。排擠的結果，難道不會壓縮軍士官營舍改建、設備更新等費用？不會對社經資源同樣排擠？特別預算趨常態，不也破壞了國家正常財政秩序。

再者，美國拜登政府上台後，必然修正川普過度偏執的反中政策。從拜登過去言論可知，明顯不認同過度刺激挑釁北京的作為，他曾引述台灣官員的話說，「美中關係不好，對兩岸都是壞事。」川普任內11度發布對台軍售，在拜登上任後極可能成絕響。

國家安全是綜合國力的顯示，靠的是合縱連橫，絕非造艦軍購能實現。前副總統呂秀蓮憂心說，台灣民主前輩期盼台灣成為「和平島」，而非軍艦島，正說明「兩岸好，台灣才會更好！」奉勸蔡政府，與其吶喊造艦與軍購，不如思考和平、戰爭哪個代價大。