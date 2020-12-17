防疫應該是單純的醫療與科學問題，台灣卻變得政治化，成了民進黨政府大內宣加大外宣的工具，失去原該有的專業與透明。新冠肺炎疫苗何時可以施打，衛福部長陳時中今天這樣說、明天那樣說，毫無一個準，民眾看得霧煞煞。陳時中的口袋彷彿成了魔術師的帽子，掏出來的都是漫天花雨，華而不實。疫苗注射事關國人生命安全，陳時中把事情講清楚有那麼難嗎？幕後有什麼不可告人之處嗎？

陳時中的話一直說得很滿，9月說國內有3家疫苗廠已核准臨床1期試驗，若「大膽一點」的話，明年1月便可緊急授權使用，政府準備了20億元協助業者發展疫苗。結果國內疫苗進度不如預期，仍卡在1期實驗狀態，國外卻紛紛傳來好消息，總計全球有14支疫苗進入臨床3期，其中中國大陸6支，且已進行國內接種。英、美、加拿大政府都加快流程迅速核准上市，輝瑞／BNT疫苗12月率先在英國開打，美國也已核准輝瑞/BNT與莫德納兩家疫苗，即將進行配送施打。

有沒有疫苗 說不清楚

疫苗國家隊遲遲交不出成品，陳時中明年1月的支票註定跳票，大家於是關切向國外採購的進度，只見陳時中從口袋裡掏出一張張樂觀的支票，但時間、廠牌、數量等細節，不是遮遮掩掩，就是一再改口。他10月在立法院答詢時說，可望明年3至6月間開打，後來又說時程未定；先說至少取得460萬劑，再說已掌握1500萬劑，日昨又說採購到3000萬劑。到底是向哪家買則不肯揭露，只肯定不會用大陸疫苗。

鄰近的日本、南韓、香港和新加坡等國都已公布疫苗的採購進度。南韓獲阿斯特捷利康AZ的授權生產；新加坡不但採購多家疫苗，明年第3季將完成全民公費施打，也和美國藥廠合作開發疫苗，投入資金設立疫苗生產線。還有藥廠看中星國供電基礎設施完善，要在當地建疫苗冷藏庫，星國可以成為東南亞地區的主要疫苗物流中心。這些很早就開始進行的部署，讓新加坡能確保自己在疫苗供應鏈中處於不會被斷貨的一環，堪稱成功的國安策略典範。

有媒體報導，台灣已下訂預購千萬劑牛津大學和阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，指揮中心也透過國際疫苗分配平台COVAX買到輝瑞／BNT疫苗，且已委託長榮航空進行貨機改裝，增加液態氮冷藏設備。但媒體查證時，卻得不到明確的答案。是否已透過COVAX買到輝瑞／BNT疫苗，陳時中連說「沒有」，只強調我們會有疫苗，這2個禮拜將有更明確的訊息，很多購買疫苗的管道都在嘗試進行中。之前東洋要買輝瑞／BNT疫苗，卻因為是透過上海復星醫藥代理，被衛福部否決。外傳香港雅各臣已與衛福部完成協議，購買1000萬劑輝瑞／BNT疫苗，但指揮中心卻說從未透過港商代理輝瑞／BNT疫苗。

傳聞這麼多，真相沒一個，官方說法又一變再變，令民眾無所適從，不懂陳時中在搞什麼神祕。陳時中的口袋到底是備好了疫苗，還是空空如也，或是只能買到些許，一般人根本打不到，甚或是要等個大半年才能到貨。一切不明下，陳時中的含糊其詞讓民眾更加不安。就算我們不能很快搶到貨，以台灣基本上沒有本土疫情的狀況，其實還有時間再等一會，相信民眾也可以體諒。但陳時中始終不肯把話說明白，實在讓人看不懂他在隱瞞什麼。

台灣防疫網 仍處被動

所有進入臨床3期、看來效果不錯的疫苗，都早被各國瘋狂搶單。因為疫苗效期沒有把握，民眾可能在未來幾年都要施打，所以訂單下了一輪又一輪，最後真的會變成各國在拚財力。台灣如果下訂慢、貨量少，排程便會被往後壓。其實目前領先的幾支疫苗，包括大陸製的疫苗，都有8成多到9成多的防護力。

蔡政府硬要攔下大陸疫苗，又對國際採購進度吞吞吐吐，也沒幫疫苗國家隊找到國外臨床合作對象，更沒像新加坡一樣及早爭取國際藥廠設立生產線及物流中心，防疫是國安大事，我們的疫苗顯然一路落後，只能靠境管、居家隔離和口罩防疫。沒有充足的疫苗能力，台灣的防疫網仍然會處於脆弱及被動。陳時中不要再用含糊的話術搪塞民眾，疫苗採購的事，該好好向大家說清楚了。