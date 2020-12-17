行政院長蘇貞昌一聲令下打炒房，中央銀行、財政部、內政部和金管會立即相繼揮出重拳，硬的打、堵、縮，軟的邀銀行來「喝咖啡」，招招卡住金流咽喉。其實，當前房價飆漲，政府失靈也是元凶，不能又是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

台灣都會房地產的價格在過去每隔約10年就會有段飆漲。人口的移動固然是主因，政府平時放任在先，等民怨高漲、選舉到了，才急急忙忙來打房更難辭其咎。房市早在蔡政府上台的2016年就被炒到該被打了，那時怎不打呢？競選時不是高唱居住正義嗎？上台後怎就忘了！原因很簡單，要向選民展現台灣的GDP還不錯的表象，加上提振產業投資一時又找不到方向，房市於是變成不能切割的動能。明年又要進入選舉期了，得開始拿打房來收買青年族群的心。

當前房價高漲的主因到底是什麼？從李登輝放任土地租稅至今，執政黨藍綠對換了，仍然拿不出對策。日本房市泡沫的警訊是土地占房屋售價的7成，高峰時房地產總值為GDP的200%。台灣必須小心泡沫的紅線。政府都市規畫跟不上城市發展和人口移動腳步，土地供需失衡在先，都市更新又跟不上，加上審核建築執照和使用執照的作業牛步化，政府可做的健全房市不是只有打，還有疏導，不能出問題了，老挑商人出氣。

蘇貞昌針對這次打炒房，搬出「健全房地產市場方案」，講了句無殼蝸牛心裡話：讓養家活口的人有個房。央行總裁楊金龍說，這次限縮房市貸款係落實「信用資源有效配置及合理運用」的原則。房地產是個產業鏈，政府對都市規畫、土地供需、證照審核等相關資源也要合理配置和運用。

當前營造業嚴重缺工、廢土棄置失衡，建築執照經常審核2年，使用執行取得又得1年，兩者造成的成本增加動輒上億。政府光只好好順暢這一審核程序，就不用勞神去多蓋社會住宅了！官員們也把指責炒作的指頭指向自己吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）