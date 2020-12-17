醫師蘇偉碩因發表萊豬有害身體之言論，經衛福部以觸犯食品安全衛生管理法的散布不實訊息罪為告發，並遭警局通知到案說明。雖此通知書並無強制力，但期日不到場，警察仍可因此向檢察官聲請拘票為拘提，仍會讓人感到害怕。惟抒發萊豬有害身體健康之意見，真有犯罪嗎？

去年5月，立法院通過一系列打假消息的刑罰條文，尤其在《食品安全衛生管理法》增訂第46條之1，即散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。而因明年1月1日開放外國萊豬進口，並經農委會、衛福部以行政命令加以確立，故如蘇偉碩醫師，一再宣揚萊豬對身體、對環境的危害，簡直是危言聳聽，對之告發散布不實謠言罪，似就於法有據。

但必須注意的是，所謂謠言、不實訊息，由誰來判斷？如以萊豬為例，似乎該以衛福部所公布相關資料為依歸。只是事實與否以官方說法為準的前提，是政府機關絕不會造假、說謊，但這個前提，不管在哪個國家，都無法成立。尤其這幾個月來，執政者為了維護外國萊豬進口的政策，可說用盡心機與氣力，還因此傷及無辜的牛肉麵店家。

更何況，根據《食安法》第15條第4項，無論國內外的肉品，除非是經衛福部根據國人飲食習慣為風險評估訂出安全標準，否則，一律不得檢出如萊克多巴胺之類的乙型受體素。換言之，就是這類藥物有對身體健康影響之疑慮，法條才會如此嚴格要求。只是在國人並無食用此類肉品之習慣，再加以衛福部到底有無做過精密的風險評估都成問題下，人民真能相信政府嗎？

如再觀察《食安法》第15條第5項之規定，即便主管機關容許外國萊豬進口，但只要發生中毒案例，就得全面停止進口，甚至還得協助人民向廠商求償。如此的防制條款，也等同由法律確認，此等肉品已潛藏著對身體健康之影響。更何況，若萊豬安全無虞，為何只開放外國、而仍禁止國內使用呢？故若以官方講法為主，《食安法》的刑罰規定，就很易落入只治百姓、不治官員之質疑。

而於《食安法》第46條之1的立法理由，除了說明此罪的處罰僅限於故意犯外，更強調所散布的事實，只要基於合理懷疑、有所本，即非屬惡意，致無庸擔憂會有此罪之處罰。如此的理由，實與大法官釋字第509號解釋所宣示之善意傾向原則是一致的，目的都在使言論自由的保障極大化。故若主事者，未能給予人民很有說服力的事實與證據，僅以製作消費業者的哏圖來宣傳，甚至動輒以散布不實罪來告發人民，則攸關全民健康的食安問題，人民就只能默默接受，吃萊豬好棒棒，這個選項了。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）