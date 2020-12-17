中天新聞台在NCC不予發照之後，立刻轉型專注在YouTube頻道和APP上，成為網路電視台。這一系列的事件固然引起很多爭論，但筆者要以關心科技政策的角度，給予各方一些建議。

對於中天新聞來講，雖然是被迫轉型，但網路同時是一個低度管制的空間，在製作節目上反而會有更大的空間和彈性。但實際上YouTube的分潤機制其實創作者最多只能拿到7成，最近還改成了6成5，短時間收益絕對不可能比得上原先有線電視廣告的收入；所以短時間的虧損在所難免，而年關將至，蔡衍明董事長已表明不會輕易資遣員工，值得肯定。畢竟每一個人都代表了一個家庭，也代表了他們對文化創意產業的投入。

另外，在網路上播放的內容並非完全不需負法律責任，如果還有違反法律的地方，依舊會受到法律的限制。但真正重要的是，在網路上內容為王，關鍵還是在於內容。網友們前來參與是為了跟你們互動，而不是為了看你們跟網友互動，畢竟網友還是希望看到論點、內容與論辯，讓他們有吸收新知或是打發時間的可能。吃播只是一種播送型態，但它本身並不是新聞的本體。

一個新頻道成立的熱度可能一兩周就結束了，但如何能夠持續的維繫網友的黏著度而又傳遞正確的消息，並且吸引更多人來參與才是真正的挑戰。不然台灣的YouTuber為什麼達到百萬訂閱之後，還必須要兢兢業業希望網友持續收看？因為演算法和持續的產出才是最大的挑戰。進入網路或許是一時的解脫，但也變成踏入了一個更弱肉強食的世界，不能有絲毫的鬆懈。

對NCC來講，立法意旨是期待它能如美國FCC一樣，以推動適應新科技為主，監管為輔。畢竟，以台灣的關鍵地理位置而言，我們的通信資安政策才是最優先重要的考量，能否快速且安全地適應5G環境，是否能高速地發展出更多的應用且兼顧資安，才是NCC最優先的任務，而不是讓自己成為新聞報導的主角。

對其他的電視台與有線電視系統而言，中天新聞是被強迫進化，但電視生態面對的挑戰並沒有絲毫減少。今年有線電視第2季總戶數491萬再創史上新低，跟去年相比減少2.55%，這真的是一個很驚人的狀況。我身邊甚至不認識任何30歲以下的人家裡有裝設有線電視系統，他們最多是在小吃店吃飯的時候，會抬頭看看電視新聞，而甚至連小吃店裝設的都是網路電視，再也沒有有線電視系統了。

在這麼劇烈的科技重分配之下，未來已經不是爭奪遙控器的時代，而是爭奪OTT平台跟YT頻道的時代了。連電視新聞節目的製播，都必須要跟著一起變化演進，否則新世代的收視習慣根本已經完全轉變，我們習慣的模式已經是明日黃花的狀況之下，大家能否適應這個衝擊？畢竟，光是螢幕從電視到手機這樣的轉變，連鏡面的設計都會改觀，中天或許被強迫進化，但其他電視台是否能夠趕快適應做好準備，也是一個非常大的挑戰。

不管政治主流的光譜在哪一邊，這次中天所面臨的問題其實也是科技進化的一個環節，大家都應該做好準備，讓節目和資訊的傳遞跨入新的網路世代。

（作者為立法委員）