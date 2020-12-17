醫師蘇偉碩因不斷公開發表反萊劑、萊豬的的言論，被警方要求到案說明，遭外界質疑「查水表」。面對千夫所指的批評，民進黨政府卻義無反顧地回應，不但衛福部指稱蘇醫師一再散播不實言論，恐造成民眾恐慌，違反《食品安全衛生管理法》而依法告發，行政院更義正辭嚴地表示「言論自由不等於散布謠言的自由」。只是這般色厲內荏的言詞，難掩開放萊豬政策的矛盾，以及打壓言論自由的心虛。

《食安法》第46條之1規定：「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金」，衛福部作為主管機關，自然負有依法告發的責任。然而蘇偉碩的反萊劑、萊豬的言論，真的確屬謠言且「妖言惑眾」發生損害嗎？

確如行政院聲稱，「言論自由分際要根據事實，言論發表都要有所本」，不論萊劑對人體影響的醫學爭論如何，蘇醫師的言論既有醫學期刊佐證，即難認為不實訊息，又豈會造成損害於公眾？況且政府既認為蘇醫師的言論為「假」，即是認為萊劑對人體無害為真，為何還針對開放萊豬進口，採取一連串的預防措施，而本土豬卻禁用萊劑？甚至對科學刊物為政府宣傳「萊克多巴胺可以增加收益又環保」的言論，避之唯恐不及？這豈不是自相矛盾？

自2018年以來，《社會秩序維護法》「散布謠言罪」案件急遽暴增，但超過8成以上遭法院裁處不罰，不但引起「查水表」擾民的質疑，更遭監察院調查要求警政署檢討改進，已被批評為假藉依法偵辦的手段，行寒蟬效應箝制言論自由之實。不料，此次變本加厲祭出處罰更重的《食安法》，企圖以刑罰壓制反萊豬的言論，只是如此卻又凸顯執法的雙標與矛盾。如果蘇醫師的言論應該依法科刑，對於行政院前發言人「罪證確鑿」的萊劑牛肉麵事件，為何不見衛福部「依法告發」，也未聞行政院的嚴厲譴責？如此坐實「刑不上大夫」袒護自己人，甘冒箝制言論自由之大不韙，難道只是為了營造全民喜迎萊豬的假象，確保萊豬進口最後的關頭不會有一絲差池？

更令人驚懼的是，在2018年民進黨在地方選舉大敗後，提出嚴打假訊息的大修法，包括《食安法》、《災害防救法》等在內，去年又通過「國安五法」修正，更制定令人聞之色變的《反滲透法》，讓人身處在綠色恐怖的法網之中動輒得咎。衛福部表示，對於醫師反萊豬言論等其他違法狀況，仍會「持續告發」，這豈不讓人民惶惶不可終日，言論自由、人權已成奢談？難怪日前國際人權日，有老黨外人士痛批民進黨已經變成法西斯，違背當初追求民主的理想，比白色恐怖還恐怖！

「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，向被認為是言論自由的真諦。然而對民進黨政府來說，「我們尊重你言論的自由，但不保障你言論後的自由」，恐怕才是言論自由的新解！

（作者為國家政策研究基金會內政法制組副召集人）