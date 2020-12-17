總統蔡英文在臉書上發文力挺香港《壹傳媒》創辦人黎智英。當蔡英文說「我要公開聲援黎智英先生…，被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。」這段話的同時，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，因為反萊豬，被衛福部食藥署依違反《食品安全衛生管理法》告發；而就在前幾天，她所領導的政府，才剛剛關了中天新聞台。

蔡英文斥責港府太過粗暴。然而，港府再怎麼討厭黎智英的言行，也沒有關掉他所經營的媒體，但蔡政府卻早早編好了消滅中天的劇本，用行政權關閉不想聽的言論。眾所周知，美國總統川普對包括CNN在內的多個媒體超級不爽，但他再氣，頂多也就是在記者會上跟媒體記者對罵，川普可不敢要求行政部門直接關了那些他認為整天在報導「假新聞」的媒體。

事實上，絕少民主國家會敢於關掉一個新聞媒體，更何況蔡英文整天把新聞自由、言論自由這類高大上的名詞掛在嘴上，彷彿將這些信條奉為圭臬，但其實她是一個嚴重言行不協調的人，說得天花亂墜、做得烏漆嘛黑。

蔡英文說她挺自由，但她真的知道什麼是自由嗎？英國哲學家約翰‧彌爾頓在《論自由》一書中說：「我們永遠不能確信我們所力圖抑制的意見是一個謬誤的意見，即使我們能夠確信，抑制它也仍是一種謬誤。」讓反對者擁有可以反對你的自由，才能證明你的確是對的。

蘇偉碩長期反萊，上回馬政府開放萊牛時，民進黨曾邀請他去上課，說明萊劑的毒性，蔡英文等民進黨一干要員還走上了街頭；12年後，蘇偉碩的立場沒變，所以這次民進黨政府全面開放含萊克多巴胺的美豬進口，他仍然強力反對。

然而，當初那些一起聲嘶力竭反萊牛的民進黨人，如今已全部站到了贊成開放的一方，甚至回過頭來用力砍他一刀。

行政院解釋告發蘇偉碩的理由是因為他的言論「造成民眾恐慌、業者損失。」依照相同標準，行政院長蘇貞昌也該比照辦理！他誣指屏東信功肉品挺萊豬，害業者遭受外界質疑，引發食用其肉品的消費者不安，業者商譽嚴重受損，蘇貞昌要不要負責？

蘇偉碩反萊牛，馬政府沒找他麻煩；反萊豬，被蔡政府查水表，而且還刻意挑行憲紀念日那天夜間訊問，彷彿要反證民進黨政府箝制人民言論的違憲之舉，真的是膽大妄為。當然，高雄市警局可沒有這麼幽默，選這個時間別有用心。當天是立法院針對萊豬相關行政命令表決的關鍵時間。屆時北高都在挑燈夜戰，兩地遙遙相望，一個一路走來不改其志的醫生，對照一群奉命投下贊成票的無恥政客，那將會是台灣民主政治史上，令人難忘的「美麗的風景線」。

國人豬肉食用量是牛肉的7倍，如果萊牛是毒牛，那麼萊豬豈不為害更大？蘇偉碩質問蔡英文，那麼，稱萊豬是毒豬，有何不對、為何不可？這個問題，民進黨人無法回答、蔡英文也無法回答。因為答案啊答案，只在茫茫的風裡。

（作者為資深媒體人）