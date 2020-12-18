日前英國《經濟學人》專欄指出台灣今年經濟成長可望超越中國大陸，重返過往榮光。能獲得知名雜誌如此肯定，令人欣慰，隨後不少專家呼應此文認為以台灣半導體在全球供應鏈的優勢，加以台商回台絡繹於途，台灣經濟情勢大好，沒有大陸市場也不致於被邊緣化。

觀察今年台灣的經濟表現，出口屢創新高，工業生產連月成長，日前主計總處更上修今年經濟成長預測至2.54％，成為世界上少數正成長的國家之一。看到這些數字，多數人自然會認為台灣終於擺脫昔日成長低緩，並仰賴中國大陸的循環，終於找到了新經濟成長模式，循此台灣在未來可望更上層樓，而躋身於高成長之列。

然而，這顯然是過於樂觀了，台灣今年得以有這麼好的表現，從產品面來看，是拜電子、資訊這兩大產業之賜，在這兩大產業之外的多數產業依然疲弱，排除電子、資訊之後我們1～11月出口仍較去年同期衰退8.8％。若從地區別來看，排除對中國大陸、美國這兩地區，我們的出口亦衰退0.3％。

這說明台灣這一波復甦是集中在兩個產業、兩個地區的局部性復甦，在這兩產業、兩地區以外的情況依舊非常疲困，這樣的復甦並非全面性，因此也就稱不上是日後台灣新經濟成長的模式，而這樣的表現能否延續到明、後年，也有待時間的驗證。

展開海關統計的出口數字，我們也會發現，我們今年1～11個月出口3,123億美元裡，出口至大陸市場的比重升至30％，併計大陸與香港更高達44％，出口至美國的比重15％，對陸、港出口比重刷新歷年最高紀錄，對美出口比重雖也升高，仍低於2000年的24％，這說明台灣今年出口得以成長係拜陸、美之賜，而來自大陸市場的貢獻更是美國的兩倍以上。

這些總體數據告訴我們，沒有兩岸貿易的台灣將會失去可觀的成長動能，不要過度以意識型態來解讀經濟就會發現，長期以來台灣經濟成長是需要大陸市場的，如同大陸也需要台灣一樣。此外，我們觀察今年前十個月台商對大陸投資已升至47億美元，比去年同期大幅成長47％，這反映一個事實，那就是一年多來固然有不少台商擴大在台灣的生產線，然而他們並沒有減少對大陸的投資，兩岸供應鏈依舊在市場那一隻看不見的手引導下繼續運作，而帶動台灣的經濟成長。

我們今年前三季經濟成長率2.28％，不僅居四小龍之首，也優於大陸的0.73％，然而，如果沒有大陸市場，今年前三季還能有這麼好的表現嗎？自然是不可能的，根據我國海關統計，今年前三季台灣對陸、港享有的貿易順差達新台幣1.8兆，經出口物價指數平減後的實質順差2.04兆，去年同期為1.67兆，若不計陸、港這筆順差，去年前三季實質GDP為12.45兆，今年前三季為12.40兆，今年前三季經濟成長率降至-0.4％，由此可知，大陸市場對於台灣依然是相當重要的。

依上述方法，即使只單單排除對大陸的貿易順差，也會讓台灣今年前三季的經濟成長率由2.28％降至1.4％。總得來說，沒有大陸市場，台灣將失去極大的經濟動能，這是無庸置疑的，因此兩岸的和諧交流是台灣經濟繁榮的必要條件，對於大陸我們固不必曲意迎合，但也不必弄到劍拔弩張，失去了大陸市場，對台灣沒有任何好處。

事實上，過去行政院主計總處也曾經模擬過大陸、美國經濟對台灣的影響，這份估計指出：「大陸經濟成長率每提高1個百分點，將使台灣經濟成長跟著提升0.29個百分點，如果美國經濟成長提高1個百分點，僅推升我國0.07個百分點。」大陸與美國對台灣經濟成長的影響是四比一，何者對台灣更重要，不言可喻。

我們今年的經濟表現確實可圈可點，但是千萬不要因此就夜郎自大，以為台灣已出現了什麼新經濟成長模式，以為台灣可以走自己的路，以為台灣不需要中國大陸市場，事實上，台灣此次復甦仍深深依賴大陸市場，沒有大陸市場，台灣今年經濟成長仍是極其微弱的，決策當局不要被表面的數字迷惑了，而誤判情勢。

亞當斯密在國富論裡曾說：「企業的投資只是為著自己的利益，但就像其他場合一樣，他們為一隻看不見的手所引導，促進了他們毫不意圖的一個目的，更有效的促進了社會利益。…，政治家如果企圖指導企業如何投資，那是多管閒事，一旦把這項權力交託在迂愚僭越者的手中，那是再危險不過了。」這段話值得我們深思，市場未必萬能，但是有它的法則，不論是台灣與美國，或是台灣與大陸仍應依循市場法則，不必過度政治化，台灣才能獲得最大利益，政治人物憑一己之喜怒所做的決定非僅不智，如亞當斯密所言，那是再危險不過了。