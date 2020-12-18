台中市長盧秀燕16日接待美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，當面直陳台中市反對萊豬進口的立場。此事見諸媒體後，AIT發表聲明，指稱政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮，對所有人都是無益的。

AIT發怒，嚇壞了民進黨政府，趕緊出面滅火。行政院長蘇貞昌17日受訪指出，台灣在世界的處境很艱難，很重要的就是國際友邦。台美之間的關係非常重要，我們國際互相往來的時候有一定的規矩，大家都應該照規矩來，才會建立彼此的信任。行政院秘書長李孟諺則說，盧秀燕不該用突襲方式，造成國際友人對台灣不信任。

按照行政院的說法，就是盧秀燕不按照國際規矩亂來，用突襲的方式，讓酈英傑下不了台，破壞了台美互信。但是實情確實如此嗎？

首先，外國駐台使節拜會我國官員，不論是中央官員或是地方首長，都是常見的外交行為。按慣例，雙方會面時，會邀請媒體記者在場拍照，雙方禮貌性相互致意，說些客套的場面話。然後請記者離場，雙方進行主題談話。但是盧秀燕在會面後立即切入正題，直接說出：「藉大使來訪的時機，不能不表達…」。盧秀燕直接表達反對萊豬進口的立場，確實出乎酈英傑意料之外。

但是外交禮節並沒有規定主人不得立即進行實質話題。台中市由藍營主政，國民黨公開反對萊豬進口，酈英傑應該心知肚明。前往會見盧秀燕是明知山有虎偏向虎山行，早就應該有心理準備。行政院說盧秀燕是突襲，其實是因為盧秀燕當眾說了酈英傑不想聽的話，也同時打臉民進黨政府。

其次，行政院說盧秀燕破壞台美互信也是言過其實。自從蔡英文總統沒有徵詢相關意見就貿然宣布開放萊豬進口後，國內反彈聲浪不斷。AIT全都看在眼裡，也必定回報華府。台灣多數人民從來沒有同意萊豬進口，也沒有向美國做出承諾，盧秀燕反映民意，怎能說是破壞台美互信呢？行政院說的台美互信，只能說是蔡總統與美國之間私相授受的互信。

此事引起蘇貞昌及行政院的批評是因為AIT生氣了。眾人皆知，美國一向挺台，包括稱讚台灣民主自由、支持台灣重返世界衛生大會、出售大量軍備給台灣。但是美國對台灣施惠，並不是無條件的。尤其是過去4年兩岸關係惡化，導致中共在外交及國際場域強力封殺台灣，迫使民進黨政府一面倒向美國求助。因此美國除了強迫台灣以高於市價的金額採購大量次級軍品外，更是對民進黨政府頤指氣使，任何大事都是美國說了算。

外交部曾間接證實，蔡總統宣布開放萊豬進口是我方主動提出，美國當然樂觀其成。即使台灣民意反對，美國也歡迎民進黨政府堅持立場。如今盧秀燕膽敢當眾說出令酈英傑難堪的話，等於是在太歲頭上動土，違反了民進黨政府與美國之間互動的慣例，令美國大為錯愕。

民進黨政府在進口萊豬事件上遭到民意反彈，但是既然已經主動向美國宣示願意進口萊豬，現在騎虎難下。盧秀燕引發AIT怒火，民進黨政府無法進行安撫，只好槍口朝內斥責盧秀燕讓美國消消氣。

盧秀燕好不容易順應民意在對美外交上打了漂亮的一仗，卻被「逢美必軟」又無能的民進黨政府扯後腿，真的是台灣外交之恥。

（作者為退休大使）