近日台胞群裡令人擔憂的一項壞消息被證實：中國航空與深圳航空向各旅行社發出通告，搭乘兩岸航線航班旅客須提交72小時內「針對2019新型冠狀病毒（covid 2019）核酸檢測陰性報告」，如果檢測報告上出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜。更可怕的是，該通告並未提到實施日期，已經訂了機票或是已經做了核酸檢測的人，無所適從。

對此，行政院長蘇貞昌表示，政府對科學檢驗非常重視，用語上也會尊重各該國家的要求，讓國人同胞旅行方便。民進黨政府是否願意為了台胞的方便而不再使用「武漢肺炎」，台胞們都很關注。

兩岸交惡每下愈況，疫情更讓台胞如同攤在刀俎上的魚肉，任人宰割，前述通告一出，無異又被剁了一刀，往返兩岸之路難上加難。武漢爆發疫情之初，確實有「武漢肺炎」之稱，2月11日世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞在日內瓦宣布，命名新型冠狀病毒感染的肺炎為covid-19，並表示不該將疾病名稱與任何國家地區相關聯。其後台灣正式採用了「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱，然而直到今天，衛生福利部疾病管制署的官網始終掛著一個括號，括號裡「武漢肺炎」的字樣清晰可見。大多數媒體，包括中央社，依樣畫葫蘆。就連電視上滾動播出的宣導短片，各位指揮官、發言人和白袍醫生，「武漢肺炎」仍然琅琅上口。

姑且不論目前病毒的溯源工作仍在進行，尚無定論，近1年來，許多人諄諄提醒政府，防疫不應隱含政治色彩，包括民進黨前主席許信良都曾建議停止使用「武漢肺炎」。

疫情再起，10月12日大陸規定必須提交3日內核酸檢驗陰性報告才能登機及入境；12月1日台灣也啟動「秋冬防疫專案」，強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變措施，雖然這些規定增加了旅客金錢與時間成本，但基於科學共同抗疫，大家依舊勉力配合。如今大陸祭出核酸檢驗報告禁用「武漢肺炎」字樣，有旅行業者證實已經收到以上通告。

筆者大膽猜測，或許大陸當局是想藉此教訓民進黨政府死不改口。但若是兩岸官方都將防疫要務與政治小心眼混為一談，情緒用事糾結區區4個字，就該各打五十大板。

不過往返兩岸的旅客恐怕不在乎打誰不打誰，更關心衛福部將如何因應？華航等國籍航空公司是否比照辦理？檢驗醫院的報告會如何呈現？更希望兩岸相關負責人能理性對話，協商處理，則善莫大焉。

（作者為《人間福報》前社長）