公元1633年，義大利天文學家伽利略主張「地球繞日」，衛教人士說他「反對教皇，宣傳異端」而告上宗教裁決所。大主教前來移監提審，伽利略回頭看了看天空，說：「地球還在動啊！」。他被關進牢裡，不見天日，伽利略凝視眼前的監獄牆壁說：「這裡的影像不清晰。」是的，地球一直在動，監獄的厚牆讓人看不清楚真理。

時間切換到2020年，蘇偉碩醫師接獲警方通知，要他到警局澄清「含萊克多巴胺豬肉對人體有害」的「不實言論」，蘇醫師毫無畏懼回應：「萊劑就是有毒啊！」有伽利略的口吻與氣魄！

日前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑一行到台中市府拜會，盧秀燕市長在媒體注視下說台中有豬肉瘦肉精零檢出的自治條例，酈處長當場表情難堪，隨即取消雙方原訂午宴，AIT並發表聲明：「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮」。酈處長摸頭失敗，碰了一鼻子灰，行政院長蘇貞昌聞訊動怒，說盧秀燕破壞台美關係。這情況和300多年前的伽利略事件對照，美國在台代表儼如教皇，蘇院長像大主教。

理未易明，善未易查，為了科學真偽而鬧上法庭的往例史不絕書。然而，法庭能不能裁決真理呢？當年伽利略被判終身監禁，一直到300多年後的1997年才由教宗若望保祿二世承認錯誤，為伽利略平反。

1925年美國田納西州頒布法令，禁止老師在課堂上講授「演化論」。一名高中數學老師史科普司故意以身試法，去代課生物學，說人由猴子演化而來，被告上法庭，這場「猴子審判」由國家廣播公司現場轉播，轟動全美。史科普司被判有罪，須繳交100美元罰款，他的最後答辯成為經典：「我認為我被判處違反了一個不公的法律。在未來我將一如既往地用各種方式反對這個法律，任何其他行為都是對我學術自由──由憲法保障的講授真理權利的侵犯。我認為判決的罰款是不公的。」如果蘇偉碩最後要上法庭接受審判，「猴子大審」是個現成判例，值得攻防雙方記取！

1960年代矽膠隆乳技術問世，出品矽膠的公司與醫界研究都聲稱隆乳對人體無害，但仍有不少隆乳隆出問題的婦女告上法庭，1992年美國食品藥物管理署（FDA）宣布禁用矽膠隆乳，引發美國史上最大規模、遷延最久的侵權訴訟官司。1998年生產矽膠產品的道寧公司終於同意賠償受害人，賠償總金額32億美元。迄今該公司仍不認為有科學證明說矽膠有害人體，只承認在過程中沒有清楚告知消費者相關風險，基於道義責任，也為了擺脫如雪球般越滾越大的訴訟困擾，因而賠錢了事。

我們不免要問現下認為萊劑美豬無害的美國官員與陳時中們，你們準備好32億美元了嗎？（作者為國立台灣大學兼任教授）