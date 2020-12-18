我們先來看幾個事件的時間序，駐美代表蕭美琴在今年7月25日抵達華府履新，總統蔡英文就在1個月後，8月28日宣布開放含瘦肉精美豬進口；駐日代表謝長廷11月返國述職，拋出開放日本福島核食進口的議題，12月10日國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花夫婦就在一場小小的車禍中，意外被揭露當晚相偕到了日本駐台代表的官邸，會談內容尚不得而知。這令人強烈懷疑，蕭美琴是帶著萊豬的禮物赴美就任，謝長廷則是帶著核食的威脅返國述職，因為他說，如果大陸先開放日本核食進口會讓台灣的日本友人沒面子。

這幾起事件的時間序是如此接近，這些被外界揶揄的「助外代表」們，當然必須負起責任，如果外交官都是帶著影響國人健康的禮物上任，或帶著駐在國的威脅回來台灣，那麼顯然他們這些官位做得太容易了，今後，這麼重要的駐美、駐日代表人人皆可勝任，何須蕭美琴和謝長廷。

外交使節就像是在前線帶兵打仗的指揮官，為了國家的生存，人民的生命安全，必須身先士卒，和對手周旋廝殺，甚至壯烈犧牲。如果外交官只知道挾洋自重，為保障其職務、升官發財，甚至視洋人為其主人，重外輕內，那麼將無異於只知投降自保的軍事將領。就以日本核食進口來說，前年台灣的民意以779萬高票通過反核食公投，這是一個讓駐外代表可以嚴正交涉的堅強後盾，理應據理力爭，但是遺憾的是，謝長廷居然是以恐怕讓日本友人沒面子為理由，試圖來說服民意的支持，這種講法既不科學，也沒骨氣。

自從民進黨執政後，我們的對外關係就是軟趴趴，例如，今年9月台灣漁船遭日本公務船衝撞，我們的外交部只說要釐清事實，駐日代表處可曾強烈抗議過？也就是因為這種態度，民眾對駐日代表當然沒信心，最後恐怕又得橫柴入灶，硬是將核食塞到民眾的口中。

再看看美國萊豬的問題，美國和大陸的關係目前正處於40年來最糟的狀況，台灣位在兩大國的對撞衝突中，民進黨政府真的是碰到了千載難逢的機會，美國為了拉攏台灣，即使我們不開放進口美國萊豬，難道美國就會放棄台灣嗎？其實，不是更應該利用這機會，既可爭取保障台灣人民的健康，也可加強和美國的實質關係嗎？否則只是想用開放萊豬換得美方的支持，那麼這種駐美代表不要也罷。

早期中華民國的外交人員都會被要求讀一些書，其中有一本就是19世紀德意志鐵血宰相俾斯麥的傳記，他當年如何運用各種策略在法國、奧國和俄國這些強權之間去爭取國家利益，實現他的總目標。結果，4年的川普政府任內，台灣居然成了對美軍購的大國，至今已經達成了11項的軍售案，花了新台幣7千多億去買軍火，這些都是人民的血汗錢，如今卻換來了萊豬的進口，民眾當然嚥不下這口氣，在3個多月的溝通過程中，卻從未見駐美代表替台灣人民說過一句話，如果所謂台美最佳關係是這樣換來的，人民情何以堪。

台灣媒體的影響力日漸式微，甚至是根本忘了做為第四權監督政府的責任，於是放任這些「助外代表」在駐在國便宜行事，從而犧牲了台灣人的利益，而可悲的是，台灣現在的媒體幾乎在美國、日本都已經沒有任何具有實力的記者可以採訪、監督這些駐外代表處的工作表現，謝長廷在台灣日本之間來來去去，可曾被好好監督過？也就是因為媒體的不爭氣，民眾只好走上街頭保護自己的權益。

這讓我想起了，發生在上個世紀，第一次世界大戰結束後所舉行的巴黎和會，就因為中國代表參加會議的失敗，損及國家的權益，消息傳回國內，引起了北京各大學學生的抗議示威，甚至放火燒了當年的外交部次長曹汝霖的家，整個抗議活動蔓延到了全中國，各階層的人民都起來「外爭主權，內除國賊」，這就是著名的「五四運動」。面對60%以上的民意反對進口萊豬，及779萬反核食進口的公投票，這些「助外代表」們，你們還能無視於這些民意，只站在駐在國的立場嗎？