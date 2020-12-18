民進黨政府堅持「做錯的事」，可預見立法院將再次碾壓在野黨，以多數暴力強行通過萊劑肉品進口相關行政命令，含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬牛肉，元旦後開始進入大街小巷，混淆在沒有清楚標示（或假標示下）的肉品之中，讓國人承受巨大的健康風險。

這不僅在國內，即使在國際間，也是一件重大的食安事件，一個號稱最會和人民溝通、最照顧國人「安全」的政府，竟為了虛無飄渺、沒有具體承諾的政經利益，主動「體貼」外國，輕率開放這個極度敏感的市場；還堅拒民間可行的標示建議進行源頭管理，「將心比心」地宣稱「可能」違反世貿規則、會造成貿易障礙遭到「報復」。在7成民意反對之下，居然還有如此胳膊外彎的政府，只能說是民主政治的悲哀。

讓民進黨謙虛傾聽民意

《中國時報》在馬政府時代，曾支持政府開放美國牛肉進口，既然要和國際接軌、推動自由貿易來提升國家福利，就必須在貿易上接受基於科學證據、可供食用的食品，否則就是為保護國內產業而製造貿易障礙。但是，有個非常重要的前提，就是要有「妥善管理」，能照顧到國人的健康。因此，馬政府順應民意調整作法，於2010年初開放風險極低的30個月內幼齡美牛進口，並禁止內臟等6個部位進口，讓國人能放心食用。

但這次民進黨政府的做法，卻不分牛豬年齡和部位全部開放，又不要求標示是否含瘦肉精，國人承受的風險將大大增加，國人選擇的權利也遭剝奪，因而受到專業人士警告和國人普遍反對。民進黨政府明知不可，卻無底線開放美豬、美牛進口，原因只有一個──因意識形態「反中」，排除和對岸合作獲得加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的機會，因此加入其他經濟整合（如CPTPP）或與美國簽署雙邊「自由貿易協定」的壓力倍增，焦慮之下別無選擇。但另一方面，也是民進黨政府完全執政，所有法案都能在立法院闖關硬幹通過，在野黨無能為力的結果。

其實，只要民眾體認食安的重要，願意積極行動，還是有辦法讓民進黨謙虛傾聽民意的。最近，羅智強發起罷免「萊委」吳思瑤的行動，很快就對當事立委產生壓力，收斂起原來毫無忌憚力挺萊豬的立場。這清楚地說明，只要社會壓力夠大，即使是獨大政黨的民意代表，也必須仰體民眾意志、向民眾的要求靠攏，至少不敢明目張膽地對幹。

國民黨、民眾黨兩個在野黨應考慮聯手，在全台針對挺萊豬立委發起「罷免萊委」活動（如蔡其昌、蘇巧慧、陳柏惟等人），迫使民進黨立委在壓力下改變態度，甚至轉向要求政府收回成命，或積極面對民眾要求，建立確保食安無虞的管理機制。蘇貞昌院長的滿意度在《遠見》最新民調中已低於不滿意度，我們不相信面對兩年後的立委選舉，民進黨可以繼續和民意對幹下去。所以，即使這次能僥倖通過立法，只要持續推動「罷免萊委」，還是可以促使政府認真思考：如何透過有效管理機制，讓國人獲得「免於恐懼的自由」。

靠罷免與公投自力救濟

另一個更加無法逃避、也是在幫政府解套的途徑，就是「反萊豬公投」。「公民投票」是國人在面對一個獨裁、獨斷的政府，展現民意糾正政府錯誤的重要手段。過去推動公投的成功經驗，雖不見得被民進黨政府充分尊重（如「以核養綠」公投），但畢竟還是具有法定約束力；只要感受到國人的堅決意志，及可能失去執政權的後果，對執政黨應該還是會產生足夠的嚇阻作用；甚至利用這種結果來回應美方，進行有效的源頭管理。

經貿自由化是我國追求的目標，美國是台灣70年來最堅定的朋友，台美關係極為重要，《中國時報》一貫支持參與區域經濟整合、簽署自由貿易協定，以加速經濟發展；但堅決反對以國人健康為代價，缺乏妥善管理機制下的開放，更反對以糟蹋人民健康交換沒有具體承諾的開放。

如果「這個政府」無意和人民溝通、無法有效管理萊豬，那就只能用遍地開花的「罷免萊委」，以及清楚直接的「反萊公投」來自力救濟，這才是真正重要的「國安問題」，人民若紛紛死了或病了，還有什麼「國安」好談的？