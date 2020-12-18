大陸有意將《反分裂國家法》升級為「國家統一法」，國台辦慎重其事釋放訊息，卻沒有引起台灣太多關注與討論，兩岸政治關係呈現脫鉤狀態。

2003年北京就考慮制訂「國家統一法」，以強制性法律推動兩岸統一。不過，後來大陸制定了反獨重於促統的《反分裂國家法》，如今重提統一法，對內部政治而言，是合理的選擇，就兩岸關係而言，卻複雜得多。

制定「國家統一法」利弊得失可分三個層次探討，一是內部政治層次，二是中美關係層次，三是兩岸關係層次。第一個層次問題最小，大陸終究是一個權力高度集中的體制，共產黨說了算，但近年網路力量崛起，加上年輕人民族主義取向，北京恐怕要更加提防反台民粹壞了官方布建的兩岸關係大局。就此而言，似有必要。

第二個問題，中美關係過去3年一度陷入不確定狀態，但川普下台後可望紓解。事實上，即使川普政府再挺台灣，也沒有推翻對台斷交、廢約、撤軍三前提。更有甚者，據波頓爆料，川普本人對台灣毫無好感，還嘲諷台灣是筆尖，完全將民進黨當局視作美國與大陸討價還價的工具。整體而言，第二個層面的問題，大陸工具箱中工具很多，妥慎管理即可，就此而言，應無必要。

第三個問題最難處理，處理好了，兩岸統一水到渠成，中華民族復興亦順理成章；處理不好，不但台灣生靈塗炭，大陸政權也會付出重大代價。

大陸重量級涉台學者近期編撰的《兩岸關係40年歷程》，認為大多數台灣民眾對和平統一抱有疑慮，呈現「獨升統降」趨勢，但也同意維持現狀者仍居大多數。大陸學者的敘述出現弔詭之處：維持現狀算獨或統？就受訪者的主觀想法，選擇維持現狀代表反對台獨，大陸學者卻強制納入台獨項下，這不是客觀評論所應為。正確的解釋應該是，多數台灣人並不主張台獨，但大陸需要說服台灣人，為什麼應該統一。

因此，「國家統一法」只要有利兩岸人民心靈契合，能讓台灣人心甘情願，經過理性思考，應該就不會反對，但千萬不要用錯力氣，反而不利兩岸關係。