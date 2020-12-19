在中美關係日益緊張之際，美國哈佛商學院學者澤萊克在日本「外交學者」網站撰文，呼籲兩國建立暫時機制，穩定雙邊關係。澤萊克認為，美國應「接受中國最終成為世界最大的經濟體」，並且「從根本上尊重中國是一個偉大的文明和超級大國」，而且應「尊重中國的政治制度和政治經濟學模式」。但作者向即將上任的拜登總統建議，在對華戰略中必須維持遏制與強化聯盟，後者包括基於軍事目的的地緣戰略聯盟及基於經濟、科技目的的價值聯盟。

澤萊克所以做此建議，是鑒於美中關係已處於自由落體狀態，為了避免新冷戰造成巨大損失，更不用說還可能演變為災難性的熱戰，必須有一個讓華盛頓和北京都感到可以接受的方案或願景。澤萊克反問，長期以來，「從根本上說，美國曾向中國提出過什麼可接受的提議嗎？」

從中美關係長期發展的脈絡看，澤萊克的分析與建議顯然是充分認知到了以往美國對華戰略的失誤，不但未能遏制住中國的發展勢頭，並且到了不得不接受中國勢將成為全球最大經濟體的現實；與此同時，還有將美中關係進一步導向惡化的可能。歐巴馬的對華戰略是軟對抗，失之於不夠硬，川普的對華戰略是硬對抗，失之於只有硬，所以，拜登的對華戰略應修正為硬中帶軟，軟中帶硬。

可以看到作者建議美國應接受「中國最終成為世界最大的經濟體」、「從根本上尊重中國是一個偉大的文明和超級大國」、並且「尊重中國的政治制度和政治經濟學模式」，都代表了美國對華態度的一種新思維。這其中，中國將成為世界最大經濟體，已是必然趨勢，無人可以扭轉；中國是一個偉大的文明和超級大國，也是人類歷史發展的事實，無人可以否定；至於尊重中國的政治制度與政治模式，本就是國際關係應有的倫理。美國如能做此調整，是務實、理性，也很明智。

但或許是為了要表示軟中帶硬，澤萊克又強調必須維持遏制及強化聯盟，這就失之於勉強及又重蹈誤區了。從歐巴馬到川普，美國之遏制中國，從經濟、科技到軍事、太空，從未少過，遏制得了嗎？這其實也是與他建議中的一個接受及兩個尊重是互相矛盾的；美國更應看到，但凡美國採取遏制或封鎖手段，結果往往是倒逼了中國的突圍或突破。至於所謂聯盟，別說打著所謂的「民主」或「價值」的概念早就是已被美國自己戳破的神話，難有號召作用，就算以利益為餌也未必管用。李顯龍不久前接受彭博社專訪時表示：「沒有多少國家願意加入一個排他性聯盟，尤其是一個沒有中國在內的聯盟」，他說，「我想這不僅是新加坡和亞洲國家，即使在歐洲，也有不少國家要與中國做生意。」

不管怎麼說，澤萊克此文還是折射了美國面臨對華戰略困境中之有價值的反思，大方向是終於朝著中美博奕的「G2」框架前進了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）