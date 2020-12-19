今年的新冠疫情集中展現了大陸「大數據治理」的超強能力。在行動支付、即時通訊、電商平台與實名個資高度捆綁的大陸，政府可以透過大數據迅速蒐集民眾移動軌跡、消費行為，進而高效確定密切接觸者、可疑染疫人群，再透過篩查、找出隱形病人，達到切斷傳染源的結果。

一個「健康碼」令大陸防疫如虎添翼。在大陸的體制優勢基礎上，「大數據治理」在聯防聯控、疫情期間維持經濟運行、疫後經濟復甦等各方面都發揮獨特作用，也成為世界任何一個國家難以複製的成功經驗。對此，大陸不論官方還是民間，都予以充分肯定，並且頗為自豪。

嚴格來說，此次疫情只不過是大陸近年來推行「數位治理」成效的一次檢驗。不到10年時間，大陸在物流、金融、消費等領域率先數位化，實現「彎道超車」，此後又將數位化遍及政府服務、公共行政，實現所謂「一網通辦」或「網路問政」。2018年大陸地方政府機構改革設立「大數據局」，去年政治局集體學習區塊鏈，今年更是在深圳、蘇州試點發行「數位人民幣」，這標誌著「數治」已經和「法治」、「德治」一道成為大陸「治理現代化」的重要部分。

然而，今年下半年大陸輿論爆出一連串涉及大數據的負面事件，讓大陸官民同時反思「數治」的倫理問題。先是蘇州等地政府借鑒「健康碼」設立「文明碼」，引起社會極大反彈後，官方迅速叫停並澄清公眾疑慮。再是大陸自媒體一篇《外賣騎手，困在系統裡》，揭露了大陸外賣平台透過大數據剝削壓榨基層外賣勞工的現狀，同樣引發各界共鳴。

此後，大陸對「數治」的檢討不斷持續，並逐步走向「深水區」。例如杭州法院審理了號稱「人臉識別第一案」，並做出有利於公民保障個資的判決。再如成都爆發本土感染後，曾赴多個酒吧的女陽性感染者個資曝光，四川省委書記、央視「新聞聯播」都強調要保護個人隱私、嚴厲批判洩露者。此外，陸媒為不擅使用智慧型手機的老年人聲援，要求政府和企業為傳統出行、消費方式留出「綠色通道」。

面對各界對「數治」的疑慮，大陸官方很快從行政、立法等方面調整和回應。如近日大陸正起草的《網路數據處理安全規範》要求，突發公共衛生事件結束後60日內，政府須停止蒐集調用或刪除個人訊息。大陸國務院發佈《關於切實解決老年人運用智慧技術困難實施方案的通知》後，央行立即跟進要求「不得排斥和歧視現金支付」。

官民同時就「數治」發出倫理之問，背後思維卻未必相同。正如政治局會議提出「防止資本無序擴張」，被解讀為針對大陸網路巨頭，從官方角度來看，「數治」的權力如果掌握在民營企業、乃至外資企業手中，必然存在對現有政治秩序的隱患。

但從另一個角度看，民間對政府能否依法合理使用大數據同樣存在憂慮，諸如「60天後刪除」的官方自我約束能否換取公眾信任？若「數治」權力難以在「法治」架構下運作，「數位利維坦」陰雲恐怕很難消散。

（作者為智庫研究員）