大陸《國家統一法》的問題已浮上抬面，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「如果台獨勢力一意孤行甚至鋌而走險，將採取一切必要措施」。這個「措施」是否有所指向「國家統一法」的制定，就值得關切。《國家統一法》已進入研擬階段，它應該有幾個必須深層考量的背景：

一、內部政治上的考量：2021年是中國共產黨成立之後的第一個百年。面臨即將進入百年交替的掌舵人習近平，他必須繳出成績單。況且在2022年中共第20屆全代會之前，他也需要在「台灣問題」的解決上有所突破，以利他追求第3次連任的中共最高領導人的過程。

習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上講話，針對「兩岸長期存在的政治分歧問題」，強烈表示「總不能一代一代傳下去」。至於「探索兩制台灣方案」的看法，是否要列入法制化的方案，當然是重點所在。

2020年5月28日通過《港區國安法》的前一天，全國人大常委會委員長栗戰書在第一項「確保憲法全面實施」任務中曾說，要強調、要堅持對台工作大政方針。這透露出的信息，就是未來北京在考慮台灣問題的時候，準備要逐漸納入國家的憲政法律體系當中。

二、台灣內部因素導致「趨獨」及「反中」聲勢上漲的考量：首先，台灣趨獨的走向已十分明顯，北京當局早就不再期待民進黨會「轉向」，這樣的「走向」可從蔡英文的談話內容中呈現。2020元旦文告中蔡英文強調，台灣不可能接受「一國兩制」；1月11日的「勝選演說」，蔡英文也說，「要台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件，是不可能的事」。再來就是蔡英文全面使用「中華民國台灣」的名稱，來凸顯「台灣」的主權；最重要的是，蔡英文在過去5年任內，從來沒有說過「九二共識」4個字。

其次，中國國民黨在台灣的本土化暨「獨台」的趨向化，北京也不會再幻想兩岸關係會回到從前。儘管在江啟臣當選黨主席之後，他的大陸政策還是填上了「九二共識」，但北京確已不再視江啟臣會延續國民黨的傳統，也是個事實。

再者，台灣立法部門屢傳「反中」及「趨獨」的法案，讓北京警覺台灣的「趨獨」已走向法制化。今年立法院充塞了要尋求台灣「實質獨立」或近似「法律性獨立」的一些舉措，這包括了辜寬敏推出的兩項制憲公投提案；「華航暨護照正名」兩項公決案；以及立法院也一讀通過了《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的修正草案，將內文中的「國家統一」字眼予以刪除，並修改為「因應國家發展」。雖然上述提案均在「起點的熱潮上」、最後結果卻變成「退場的冷處理」。但法案本身對「趨獨」的傾向，已足讓兩岸關係走向變質。

三、美國在兩岸關係的負面發展上一直在推波助瀾：美國在台灣背後支持「抗中」並刻意塑造台灣是主權實體，使得北京不再坐視。譬如美國對台灣的「兩國論走向」，沒有完全的阻止。在美方暗許下，台灣駐美機構更名為「台灣美國事務委員會」，駐美代表處也更名為「台灣代表處」。加上多項援台法案在美國國會通過，以及兩名現任閣員如衛生部長阿札爾在與國務次卿柯拉克接連訪台，加上蔡英文2016年上任迄今，美國對台軍售共7次，另外在2020年10月又一次性宣布了3筆對台軍售案。所以2020年8月28日當蔡英文宣布開放美豬及美牛相關事宜時，曾親口說了這段話：「此時此刻，台美關係達到了數十年來最好的狀態」，這就足以警惕了北京。

（作者為澳門理工學院名譽教授）