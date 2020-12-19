大陸航空公司發出公告，規定台灣赴大陸旅客出具的核酸檢測報告，若將新冠病毒稱為「武漢肺炎」將不予放行。公告一經發出，就引來大陸媒體一片叫好。

這雖然只是兩岸通航中的一件小事，但其背後的心結卻儼然成了一座大山。大陸是最早受到新冠疫情影響的地方，年初疫情發展凶猛，大陸各省市很快陷入停擺狀態。危難之時，也正是考驗關係好壞的時刻，雖然政治層面的交往都是高度理性和利益導向，但大多數國家在防控大陸疫情傳播的同時，還是會提供必要的協助，哪怕只是道義上的支持。而就在那個時候，蔡政府的冷言冷語乃至無限上綱的指控，都是在傷口上撒鹽，讓大陸社會感受到深深的敵意，而「武漢肺炎」這個詞，無疑就是蔡政府對大陸敵意的集大成。

很多人在分析兩岸民心分離的時候，總會舉當年的「千島湖事件」，認為大陸的官僚做法讓台灣人感到心寒，更感受到兩岸制度和價值觀的差異。而此次疫情期間蔡政府乃至台灣社會對待大陸的作法，可能成為一次台版的千島湖事件，成為大陸民心看待台灣的轉折點。在此之前，大陸民間看待台灣，無非是從統獨的角度進行敵我分辨，再就是找一些名嘴秀下限的段子來調侃，本質上還是對統一進程的深深憂慮，而現在可能有所不同，其背後更可能是仇恨。

事實上，大陸官方並不希望看到兩岸民間對立情緒的無限升高，這一方面是因為兩岸對立顯然無助於兩岸統一進程，另一方面也對大陸對台政策的貫徹製造障礙，畢竟大陸對台政策的基調依然是推進兩岸關係和平發展，致力於實現兩岸和平統一。無奈樹欲靜而風不止，蔡政府從反中操作中嘗到甜頭，殊不知也是打開了潘朵拉的魔盒，讓攻擊性言論肆無忌憚，無良政客更是嗅到了機會，熱衷於炒作這種氛圍來為自己的政治之路加分。

其結果就是，大陸民間被壓抑的敵視情緒也被激發起來，這也並非大陸官方所能完全管控，如今的氛圍就是，炒作武統就能贏得掌聲，網路空間更因此產生了一批所謂的網路名人。而這一局面，顯然不是十幾年前兩岸開啟大交流之初所能想像。

顯而易見的是，大陸民間普遍都在期待大陸官方能夠對台採取必要的行動，這一無形中產生巨大的壓力，讓台灣社會普遍擔憂的小規模衝突，有了出現的可能性。換個角度看，蔡政府或許也應該慶幸大陸疫情得到有效控制，這讓大陸社會能將關注的重點放在經濟發展，民間的仇台情緒也能暫時得到安撫和控制。如果如同台灣那些冷言冷語所期待的那樣，大陸真的受到重創，那麼以現在的民間氛圍，兩岸勢必要面臨攤牌的局面，這恐怕也是大陸官方所難以控制的局面。

當務之急在於，大陸民間的仇台情緒只是暫時得到壓制，但並未真正紓解，台灣對大陸社會造成的心理創傷並沒有緩和的跡象，即便過了如此之久，大陸也不會忘記年初的落井下石。面對這一局面，台灣必須想想要做些什麼，繼續假裝問題不存在，顯然不是應對危機的正確態度。