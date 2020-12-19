台中市長盧秀燕和美國在台協會處長酈英傑會面，當面提及她反萊豬的立場，民進黨排山倒海地批盧秀燕「突襲」，在外交場合「不懂禮貌」，立法院長游錫堃也認為酈英傑代表美國，盧秀燕應該表現得「有禮貌」一點。民進黨什麼時候變得這麼懂禮貌了？

反萊豬進口幾乎是國民共識，民進黨在野時，痛批萊牛，要求百分百零檢出，蔡英文等一眾站上街頭，拉出「反毒牛、反出賣、反欺騙」的布條，抗議馬政府的美牛進口政策。

現在一朝權力到手，立場全變了，不僅萊豬無毒，還批評「主張萊克多巴胺有毒」的學者是造謠。精神科醫師蘇偉碩從過去到現在反萊豬的立場沒變，民進黨在野時他是座上賓，在朝時他變成了打壓對象，衛福部下令警方查水表之外，還動用國家機器全面打擊。

連不甘他鳥事的退輔會也補上一刀，不准蘇偉碩再用「前榮總醫師」的名義，先別提萊豬無關乎退輔會業務，蘇偉碩本來就在榮總台南分院擔任過精神科主治醫師，難道要他抹去過去的生命經歷？網友就痛罵退輔會副主委李文忠最好也別提他台大學生的身分，況且他還被退學呢！

民進黨自己多有禮貌了？過去在立法院動輒桌椅齊飛、癱瘓議事，面對下周的萊豬表決大戰，游錫堃先放話要在野黨理性問政。問題是，立法院的陳抗是誰帶頭的？只准自己放火，不准他人點燈。

民進黨對付盧秀燕和對付蘇偉碩的手段不相上下，他們兩人不過是說出了全民的心聲，民進黨為了護萊豬、護美國，可以用盡洪荒之力打擊反對者，完全不顧慮國民對於健康的疑慮，不去說服民眾，只會壓制。蔡英文不是自誇「最會溝通的政府」嗎？