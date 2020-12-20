因為行軍要經過莫賀延磧大沙漠，糧草可以馬馱車載，長途運輸，「惟水泉缺乏，雖多方疏浚，不能供千人百騎一日之需」。大部隊行軍的最大問題，是人畜飲水難以解決，所以只有分批分期地行進。左宗棠坐鎮肅州，命劉錦棠、金順分兵兩路，先後率師出關。他把大軍分作千人一隊，隔日進發一隊，西征軍主力自肅州入新，至哈密行程約一千七百里，劉錦棠走北路，金順走南路，到哈密會齊。再從肅州等地，翻過東天山九曲險道，把軍糧輾轉搬運，至哈密巴里坤和古城（今奇台）。

少爭戰之志 多求和之意

五月，左軍兩路會合。阿古柏派遣陝回白彥虎與妥明舊部守北路，自己率領主力守南路。八月，左軍大破白彥虎，乘勝收復烏魯木齊。阿古柏集重兵二萬餘於吐魯番，戰敗後服毒自殺。阿古柏之子伯克胡里（Beg Kuli Beg）與其弟內訌，軍隊崩潰後，西走喀什噶爾。左軍連復南路各城，十二月，克克喀什噶爾，伯克胡里、白彥虎遁人俄境。僅一年多時間，左宗棠就收復了淪沒十三年的新疆。事畢，左宗棠上表申奏朝廷，光緒帝和攝政的西太后嘉其功，詔封二等侯爵。新疆各地大小村鎮也建立左公祠，燒香禮拜。

光緒四年（一八八○年）正月左宗棠上書朝廷，主張在新疆設省。並建議朝廷派員與俄國談判歸還伊犁，引渡胡里、白彥虎等事宜。朝廷採納了他的建議，派遣崇厚為全權大臣，出使俄國，進行談判。

一八七一年，俄國乘阿古柏侵占新疆的機會，派兵侵占了伊犁，宣布「伊犁永遠歸俄國管轄」，但沙俄當時國力比較虛弱，在爭奪克里米亞的俄土戰爭中大敗，其駐華公使在照會清朝總理各國事務衙門時，不得不說些外交辭令，稱占領伊犁只是為了「安定邊疆秩序」，「只因回亂未靖，代為收復，權宜派兵駐守，俟關內外肅清，迪化、瑪納斯各城克服之後，當即交還」。不料清軍果真收復了迪化、瑪納斯等城。左宗棠即利用這個口實，強調俄方有歸還允諾在先，所以要雙方談判時，通過外交途徑，和平解決伊犁問題。

沙俄表示，中國在通商、割地、賠款和再次調整天山以北邊界等方面必須先做出讓步，才能交還伊犁。沙俄一邊談判，一邊縱容白彥虎和伯克胡里不斷武裝侵擾中國邊境，同時宣稱，如不滿足要求，「就宣布條約被撕毀，不交還伊犁」。

崇厚曾經參與英法聯軍之役的交涉，擔任過三口通商大臣，出使過法國，有十餘年外交經驗，但庸懦無能，對俄國及新疆情勢皆無所知。他在裏海附近里發地亞（Livadia ）與俄國代表談判時，對沙俄要求的 「通商、劃界、賠款」幾乎是照單全收，而祇換回伊犁一座空城。

消息傳回，朝議譁然，左宗棠因而向朝廷奏明：「此次與俄人談判，沙皇包藏禍心，我今索還失地，方要我賠償軍費，趁我多事之秋，欺我少爭戰之志，多求和之意，妄圖訛詐。伊犁乃我國之領土，俄軍乘虛入侵，蹂躪我邊民，掠取我財物。我今索還土地，俄方竟然要我賠償軍費，如此強盜行徑，乃國際公理所不容也，此其一。俄方以劃定兩國邊界為名，行掠奪土地之實，雙方並未陳戰，一彈未發，我朝公然割地與人，此乃外交所不許也，此其二。俄方之所謂通商，其商人志在謀利，其政府意在廣設領事，深入我腹地，坐探虛實，此種通商，為我所不取也，此其三。臣以為如今之計，當先禮而後兵。我朝可更換使臣，與俄方重開談判。如沙皇一意孤行，應訴諸於武力。臣雖不才，願當此任。」

攝政的西太后同意其說，於是將崇厚革職治罪，另派曾紀澤出使俄國，重議條約。

壯士長歌 老懷益壯

左宗棠表示：「壯士長歌，不復以出塞為苦也，老懷益壯。」自願請行率軍屯哈密，為曾紀澤做後盾。他兵分三路向伊犁方向挺進。命金順部出精河為西路；張曜部駐特克斯河畔為中路：劉錦棠部出布魯特遊牧地為西路；左宗棠自己坐鎮哈密，親領後路聲援，號稱王師四萬，對參加中俄談判的中方代表是巨大的支持力量。同時，左宗棠更將其棺材從肅州運到哈密，表示他為收復伊犁而血戰到底的決心。

沙俄聞訊後，立刻火速增兵堅守伊犁，並派出艦隊在海上巡弋，中國沿海省市天津、奉天（今遼寧）、山東先後警報，都進入戒備狀態。左宗棠在哈密生活四個月，為了減輕從內地長途調運軍糧的困難，他致力於改善天山運道，修築盤曲山路；籌集糧秣，發動軍民屯田墾荒，興修水利，增糧積穀。並在哈密大本營加緊練兵，提高部隊戰鬥力。

當時俄土戰爭剛剛結束，沙俄大傷元氣，他們認為：戰爭即使獲勝，也將得不償失，擔心打敗清國，可能引發不可預料的反應，在談判桌上終於讓步。一八八一年二月二十四日，曾紀澤與俄方代表訂立了《中俄伊犁條約》和《陸路通商章程》。沙俄歸還伊犁，但仍割讓霍爾果斯河以西的領土，中國賠償俄國兵費九百萬盧布（折合白銀五百餘萬兩）；俄?在中國新疆各城貿易，暫不納稅，規定伊犁居民「願仍居原處為中國民，或願遷居俄國入俄籍者，均聽所便」。

中國雖然認為這一條約是不平等條約，但曾紀澤已盡了最大的努力，讓中國收回伊犁九城及特克斯一帶地方。左宗棠對這一結果表示滿意，說「中俄和議，伊犁全還，界務無損。領事只設嘉峪關、吐魯番兩處，此外均作罷論，則商務亦尚相安。吉林俄船撤還，松花江不許俄船來往」，因而讚揚曾紀澤： 「劼剛此行，於時局大有裨益，中外傾心，差強人意也。（待續）