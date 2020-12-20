黃色的油菜花開了，白色的薄霧消散，藍色的天空露臉，駝色的鳥在右上方孤飛，自然色的我置身於一大片黃色海洋中，盈滿視野的橙黃，彷彿也帶上一絲暖意，瞬間城裡的灰淺紅薄被踩在腳下，感覺十分舒服。

走在樹林之間和落葉之上，朋友在登山途中問我，為什麼在迂迴曲折的山路爬上爬下都不累？是平常有在做什麼運動嗎？我回答，有時在河濱公園慢跑。過一會兒，他再說：「前些時候大台北的河濱公園都有種植各種花卉。」這話讓我憶起去年四川美術學院虎溪校區的逍遙遊。

平常上班工作真的忙碌又緊湊，大多數的記憶只剩放假時去遊玩的印象。

臨揪團 隨緣自在

時間回溯到2019年三月中，重慶員工宿舍的假日早餐時段，餐廳氣氛通常比較輕鬆愉快的。我們這些新興彈性吃素族看到滿桌的食物，會自動縮小好球帶（自助挾菜）範圍，只選擇偏向天然、簡單的水果、菜蔬及無肉等食品平衡一下飲食，避免站著被健康三振出局。在友善蔬食情境之下，主食吃純白稀飯，連工作天必泡的咖啡、喝的紅茶都敬謝不敏，還是牛奶、加糖豆漿加減喝。

幾個剛來出差且能出遊的同事會自動併桌，一起相互討論，今天要去哪裡散心。我和別部門二位同事為了延續早餐輕食菜色的健康導向，決定去座落在人口密集的城市祕境──川美遊覽兼觀賞油菜花田，解放大家緊繃了整個禮拜的心！

給我一個理由，讓我不止瞥一眼，而是停下來看更久。

公司的接駁車在U城天街附近放我們下車，走過馬路就到了美術學院。抬頭看圍牆是由無數的磚頭、石板和碎瓦片表裡混搭而成一道層次繁複的牆景，並以色漆在樸拙石頭的表面畫出色彩斑斕的頭像。粗礪牆面的皴皺，在日光的揉合下，整體散發一種好似存在已久的人生智慧，等待觀者的詮釋與反思。瞧著看時，不膩眼，不搶光，勾著人回眸再細細品味符號中每一處細節，難以抽離，霎時起了雞皮疙瘩。

印像中的圍牆大多是花樣成熟繁複且以實用為主，假如台北市仁愛路的廣廈華宅能融入這種三維藝術，不只會呈現一幅幅美學圖景，也構築更強的社交活力，房價定少不了加分增值。

獨有的地景與建築，光這座圍牆就可以慢慢欣賞很久，後來怎麼穿過那堵「高」牆走進校園，已不復記憶，只朦朧覺得是一種「迷路」，這種感動難以言喻，只有來看才懂傾慕不已。

美少女 登場救援

知道油菜花園就在左近，一開始在校園中輕鬆漫步，奈何虎溪校區很大，高低起伏的山坡道上，任憑我們仨如何左轉右繞，都找不到進入花園路徑，眾人毫無頭緒，遂決定求助於旁人。賭人品，試著去找當地人或學校師生問，豈知我們的眼光也真夠好？就近請教過三組人馬，哪知他們也都是遊客，不是不知道花園所在之處，就是根本不曉得有花季這件事，結果實在令人沮喪。

大家立馬腦力激盪，提供新點子想進一步減少試錯次數。就在這個時候，迎面突然有一名正值花樣年華的少女，身著一襲褐色衣裙絲襪，揹一個帆布囊，迎風颯爽走過來。尤其加上傳統中別出新裁的特殊髮型，少女的裝扮活脫是剛從張愛玲小說走出來的人物，一看就知道是個藝術家。賓果！果然她是這裡的學生，臉龐掛著一抹微微的靦腆，眼色流露驚愕回說：「就在前面不遠、左轉個彎就能看到花園的引導道路，再走個十幾分鐘就到了。」

幸得她的相助之下，踩著雀躍的步伐，彎進了校園深處，經過一番周折終於找到了。其實遠遠就見一片黃雲懸浮，原來是油菜花盛開。

一路走來，沿途隨處可見一堆四川特產泡菜瓦甕，猶如老曲盤唱著老式抒情歌，也有文藝味道；路邊自然農耕時代的農舍、一些原始的農業生產工具被種上綠植，使作品更貼近環境並充滿能量；看似無俚頭與天馬行空的零散有趣塗鴉創作，經過不安定的噴塗和聯結，在破壞和重組的過程中，企圖重塑藝術的展覽形式。跟著這些塗鴉意象漫遊校園，吸收藝術裡的芬多精，享受自然風光和文化底蘊，好美。

那一日，油菜花嫣然，綻放絕美一笑，燦爛了雙眼。

踏入花園，渾然天成的自然景物是給人的第一印象，油菜花以飽和鮮明的黃色彩妝點校園一隅，花圃爬滿參差綠青藤，交相掩映，庭園景觀瞬間豐饒起來。這宛如明信片般場景的花海美景，春光爛漫到極至，令我大腦神遊。

空間場域秀雅幽靜，置身其中，連氣場也特別清香，就如同到了另一個世界。泥土都染上獨特的花根氣，這般有生氣的泥土味道，是一呼一吐的氣息，讓我們放下嗡嗡不已的思緒，心曠神怡。沒有設定進度、放下脈絡，一心只想聞香賞花，隨心念流轉，如將自己放置於一個彷彿無人之境的環境中。

人與花 感性交流

彷彿追著自己滿是繽紛迷夢的青春，迷失在花叢裡，一切都太美好了，雙眼皮都跑出來了，剛好可以與油菜花近距離自拍，周邊純木搭建的房舍更是百搭，也是可以考慮的拍攝選擇。所拍下的張張珍貴影像都藉著「幸福」去完成，美照收穫滿滿更是不成問題。

拍照記錄無敵花景，要天時加上地利的好運氣，天時部分，那令人暈眩的大毒日頭還沒完全發威，無雲遮擋，光影極佳；地利部分，此花園是大學城花季的熱門人氣景點；運氣好到乖乖不得了，此時遊客剛好不多，花園像是被我們包下來，所以說地方隱密還是有優點的。

花朵叢中，仨人擺上相同的姿勢合影留念是一定要的，滿滿黃花海，花開得多麼旺盛！顏色多麼的鮮豔！讓人拍照拍不停。（待續）（NO.4／台北）