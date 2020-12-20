釣魚台問題再度成為中日關係絆腳石，大陸國務委員兼外交部長王毅11月訪日，提議雙方除公務船外，其餘船隻都不進入釣魚台海域，但遭日本拒絕。本月14日日本防衛大臣岸信夫與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和視訊會談，岸信夫對大陸軍方及海警船一再進入釣島周邊海域表達關切。兩國有意改善雙方關係，但卡在釣魚台問題上，看不到化解的跡象。

自2012年9月日本野田內閣「國有化」釣魚台後，不但讓中日關係陷入雙方建交後的新低潮，更使大陸師出有名，頻頻派出海警船、軍艦、軍機在釣魚台周邊海域進行常態性維權任務，形成陸、日共存於釣魚台的新現狀。

野田內閣「國有化」釣魚台是日本的外交失策，無助於日本對釣島主權聲索的正當性，反而讓這個爭議在沉寂30年後，再度成為中日關係的現實難題。釣島爭端非但事涉主權，在陸、日博弈中更與海洋權利、美日同盟及台日關係交纏，使之成為僅能透過對話管控分歧，難以抽絲剝繭，透過一紙協定得以制度性解決的問題。

何況日本始終主張釣魚台為日屬島嶼，不存在爭議，陸、日除各自表述主權立場外，日本若同意與大陸討論解決爭議協定，無疑從主權立場上後退，承認釣魚台列嶼為與中國存在主權爭端之島嶼。此即陸、日雖在管控分歧上達成共識，於2018年啟動「海空聯絡機制」，但機制關鍵所在的「熱線」卻遲遲未能順利開通的原因，日本小心翼翼避免因開通「熱線」，落入承認北京力量存在於釣魚台的口實。

王毅在訪日的聯合記者會中表示，爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制熱線，加強風險管控，增進安全互信。此外，王毅更呼籲，若雙方公務船以外船隻不進入周邊海域，事態應會改善，但日本悍然拒絕。日本內閣官房長官加藤勝信表示，日本政府完全無法接受，沖繩縣知事公室長金城賢更反駁，絕不能出現沖繩漁船無法作業的事實。

日本凸顯大陸海警在釣島海域對沖繩漁民構成的威脅，未深入探究此議背後的原因。其實，王毅的呼籲是意有所指，「近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應」。王毅口中的「不明的漁船」意指日本右翼人士支持或偽裝的漁船，在釣島周邊海域的活動上升，企圖滋生事端，挑起雙方敏感的民族主義或「厭華」、「仇日」情緒，拉開陸日關係。

日本上下對此三緘其口，日本媒體亦未正確解讀「不明的漁船」所指為何，日本外相茂木只說日本輿論指責他，面對王毅時的「弱腰外交」。這是日本不能說的祕密，說破此事形同承認年來大陸公務船頻頻進入釣島海域的正當性。再者，執政的自民黨中不乏親右翼國會議員，希望升高對大陸侵犯日本「尖閣主權」的指責，形塑北京的「橫暴形象」，施壓內閣強化對釣島的「實效管轄」。

台灣媒體亦以此相譏王毅訪日高調無禮，暴露陸日關係改善無以為繼，因而雙方絕口不再提習近平訪日一事。習近平以國賓身分訪日一事，日本駐北京大使垂秀夫認為，目前仍不是協調具體日程的階段，但陸、日雙方對舉行高層對話具高度共識。垂秀夫認為時機尚早，不意味雙方關係冷卻，重回對立。

王毅訪日不為敲定習近平國事訪問日本日期，因為在新任美國總統拜登訪日前，美國民主黨政府對日政策暫難定調。日本對美外交先於對陸外交，此為美日同盟的義理，北京了然於胸，王毅不為難菅內閣，靜待時機成熟。因此，大陸對日外交雖存在對美的戰略思考，但無意操作王毅訪日，離間美日同盟。王毅兼程訪日，意在維繫2017年以來陸日關係改善的勢頭，避免釣島爭端因日本右翼挑事導致不測。

在陸、日建交50周年之際，北京積極推進對日關係，營造有利於經濟發展及對美外交的周邊環境，雖困難重重仍勉力而行。然而，兩岸和平對大陸周邊的穩定無可或缺，「武統」之議及軍機繞台之舉與此背道而馳，更添拜登上台後，陸美關係重回軌道的變數，民進黨政府無限上綱反中反習，實質是為東亞平添衝突火種。東亞存在諸多難題，相互否定對方一切主張，一逕我行我素，只會讓紛爭更難解決，只有理解對方的精神，摸索對話及妥協路徑始能創造共贏。