下周就是一年一度聖誕假期，歐美地區除了加強防疫外，經濟思潮的轉變得也值得注意。

兩千年來，基督教一直對西方社會有深遠的影響，近年過度追求物質和經濟成長，並不符合宗教精神，平等、永續正逐漸成為全球關注焦點。

從企業方面來看，「ESG」已經成為最熱門的字眼之一，所謂的ESG就是「Environmental」（環境）、「Social」（社會）、「Governance」（公司治理）3個字的縮寫，強調企業不僅僅要賺錢，還要負起社會責任，除了對股東（shareholder）負責外，還要對相關利害關係（stakeholder）負責。

社會平等逐漸抬頭，拜登新政府滿滿社會主義和族群平等色彩，事實上，左派並不抵觸基督教義，早期的基督教會社會主義相當濃厚，從聖經中介紹宗徒傳道事跡的《使徒行傳》（天主教：《宗徒大事錄》），就有相關的記載，歐美都有基督教社會主義的倡議者。

拜登的新閣中，華人注目的焦點大多放在新任貿易代表戴琦身上，其實，更值得注意的是，主管經貿方針的白宮經濟顧問委員會主席勞史，這位非裔女性是普林斯頓大學經濟學家，該校公共與國際事務學院院長，研究勞工及教育議題，近年主要研究女性少數族裔的職場不平等問題，同時關注疫情下自由職業者的生計問題。

同時，中國大陸依然強調社會主義市場經濟體制，剛才閉幕的中央經濟工作會議確定，「抓好強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題、做好碳達峰和碳中和」等八項重點任務。其中並不特別突出經濟成長的目標，而是強調環境和社會問題，及結構上的改革，也會更重視生活素質問題。