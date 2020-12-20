從中美貿易戰、科技戰再到今年新冠疫情導致東西方對立，綠營與反中人士一直說中國面臨全球經濟孤立、大力鼓吹兩岸「脫勾」，現在回頭看，這些人既外行又滿口謊言，因為實際發生的情況正好相反。

中美貿易戰確實造成部分企業外移，但情況其實不如外界想像的嚴重，而且是「有進有出」，固然有廠商、供應鏈外移部分生產線以分散風險，但更多企業增加在大陸投資，最著名的當然就是美商特斯拉。今年全球因疫情導致外人直接投資大幅衰退3成，大陸的外人直接投資卻還是正成長。

因為大陸率先控制疫情、讓經濟恢復正常運作，結果所有的事就變得完全不一樣了。大陸的出口單月變成兩位數成長，包括德國等歐洲國家，變成靠來自大陸的需求支撐經濟，連美國對大陸的需求都增加，川普打貿易戰打了兩年多，結果現在對大陸的逆差再次創新高。台灣對大陸的出口依賴度同樣拉高到45%左右的歷史高點。此外，今年外資投入大陸債市與股市的金額已超過1兆人民幣。

除了數據強力打臉外，實際國際經貿發展同樣打臉綠營的「專家們」。不久前全球最大的區域經貿組織RCEP正式簽署，大陸是其中主要國家，成員國也包括日、韓、紐、澳等美國重要盟邦。此外，更值得重視的是，大陸與歐盟談判中的投資協議已進入最後階段，可望年底結束。

坦白說，不論從數據或經貿動態，完全看不出大陸是如何被「全球經濟孤立」。倒是澳洲近日與大陸的小型貿易戰值得借鏡。澳洲政客可能看衰大陸經濟，也未了解對大陸出口在經濟的比重，在中美爭霸戰中一馬當先作為美國的馬前卒，終而惹得大陸出手。台灣別錯估情勢，以為大陸陷入經濟孤立，更該借鏡澳洲的教訓。