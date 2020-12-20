庚子年很快就要過去，兩岸媒體合作評選的年度代表字日前也出爐，結果是一個「悶」字，除了反映疫情中人們聚會、交流的不便，更凸顯中美實力拉近下美國新右翼主義抬頭，台灣當局毫不掩飾地舔美謀獨，過去尚且以民主自由包裝的反中手段原形畢露，綠色法西斯赤裸登場，全島陷入30年來最壓抑的閉鎖氛圍。

「悶」相當形象地描繪出這個島上人民的心理，那就是心被關在門裡無法釋放。理智的人皆知這樣下去前途茫茫，但若光有心而不行動，就只是愈來愈悶，坐以待斃。既然我們都抱持理性，追求正道，那就應該探索如何行動，並積極加以實踐。

試想：這1年來大家都悶，難道只是因為新冠肺炎嗎？看看最早發現疫情、面對疫情、控制疫情的大陸，用果斷的行動遏止病毒擴散，不到3個月就穩定疫情，既為全世界爭取更多時間提前部署，更領先全球研發出疫苗，無條件與全人類分享。大陸非但沒被病毒打倒，而且愈挫愈勇，走出困局，創造中華民族復興的又一里程碑。

反觀台灣，得利於大陸準確的防疫政策，疫情比其他國家、地區來得平穩，這本是民進黨可以緩和兩岸緊張的契機。然而，蔡英文們卻反其道而行，利用疫情大搞仇中的政治操作，為兩岸關係平添更多烏雲。除了加緊限縮兩岸交流，用「查水表」恐嚇人民，更如走火入魔般將台灣人民的健康、生計、安全等等，通通押寶在瘋狂的川普政權。

不僅是現在招致龐大民怨的美國毒豬，還有無底洞的對美軍購、自吹自擂的潛艦自造，把本已債台高築的台灣財政投入虛幻的軍備。眾所皆知，台灣不是沒有強過大陸的優勢領域，如農產、醫療、長照、觀光等比比皆是，但若妄想和大陸搞軍備競賽，若非腦子壞了，就是蓄意以「國防」之名大搞秘密預算，圖利自家人的另類酬庸，同時向美國上繳自欺欺人的「保護費」罷了。

更可惡的是，民進黨政客不惜編造謊言糊弄人民，鬼扯台灣也能建設航母對抗大陸，甚至放話要破壞對岸核電廠，將台海搞得戰雲密布。一旦真的地動山搖，那就犧牲只當過4個月兵的年輕人，上灘頭做炮灰，掩護達官顯貴逃跑的逃跑、投降的投降，最終受害的還是可憐的台灣人民。

蔡英文將台灣「委身」川普，結果美國自顧不暇，疫情失控，經濟倒退，社會對立持續惡化。川普雖然敗選，但西方世界隱約已有法西斯化的苗頭，種族歧視、言論壓制、政治整肅死灰復燃。蔡英文在美國支持下重啟「新冷戰」體制，蘇貞昌立刻抓住機會展現身手，動輒以「假新聞」之名打壓異己，甚至上演以「維護新聞自由」為由關中天新聞台的醜劇。令人欣慰的是，中天被民進黨當局「莫須有」關台後，人民群起支持中天在網路上繼續發聲，YouTube訂閱在短短幾天就突破兩百萬，在在顯示人民撥亂反正的行動，只要持之以恆，一定能撥雲見日，光明在望。

民進黨一路走來，為了打倒國民黨奪取政權，豎立了好幾塊「神主牌」，包括食安、反核、民主，如今都在短短1年裡崩塌。當年曾經拿來杯葛馬英九政府的食安問題，被證明可以為舔美而犧牲，而且連到底交換到什麼都不知道。喊了幾十年的非核家園，也被看穿只是口號，不僅代價是嚴重的空汙，更造成隨時面臨能源短缺的危機，與民進黨對抗大陸的台獨路線違背。至於最愛講的民主，更成為笑話，無怪乎網友調侃：台灣哪有民主自由？有的只是吃美國萊豬、吞日本核食、飲澳洲血酒的「皿煮」！

古聖先賢云：「多行不義必自斃。」又說：「德不孤，必有鄰。」凡事做得太絕，很快就會反噬其身。大陸領導人判斷當前是「世界百年未有之大變局」，中美在新冠疫情中懸殊的能力展現，更加速了這個進程。身處變局中的我們，尤須堅定信念，結合眾人順勢而為，明白台灣人民只有在中華民族復興的大道上才有出路，齊心協力將民進黨當局加諸在台灣上空的烏雲掃除，那就必能迎來全新撥亂反正的一年！

（作者為新黨榮譽主席）