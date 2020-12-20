最新一期《自然》期刊，將世界衛生組織祕書長譚德塞選為「2020十大科學人物」之首，以表彰他對新冠防疫的貢獻，然而台灣人在今年3月怎麼攻擊他的？閣揆蘇貞昌還嗆他「不知感恩、無的放矢」。當美國總統川普宣布將對世衛抽銀根時，台灣社會又是如何一片叫好？

蔡總統最近接受康乃爾大學訪問，談到台灣防疫秘訣時說，「領導人須有同情、謙遜與合作精神」，試問，在今年8月13日以前，留在大陸的台灣人小孩，回得了故鄉嗎？要不要去問問那些曾被拒於國門之外的「小明」，總統阿嬤有沒有同情心？事實上台灣現在施行的「秋冬防疫專案」甚至規定，要持新冠核酸檢驗陰性證明才能返台，意思不就是「你染病，我好怕，別回來傳染給我」？民進黨愛把「台灣是母親」掛在嘴邊，為什麼染疫的孩子不能回到母親懷抱？

最近有空服員與印度船員新冠檢測陽性，有人擔心可能是本土感染，但從這幾個月的類似案例可知，最可能還是境外感染，只是病毒濃度起起伏伏。先前有專家擔心，雖然本土零確診，病毒可能潛伏在社區，但幾個月看下來已經更清楚，即使到了秋冬，病毒依舊無法死灰復燃。如果沒有太大變化，台灣防疫可說已經成功了，病毒難以穿越防疫大網—橫向網線是「確實隔離14天」，縱向是「全民戴口罩」，乃台灣防疫經驗的寶貴結晶。

問題是這樣的防疫經驗，歐美根本難以複製。最近外媒質疑，何以「隔離期間離房8秒被罰10萬，台灣無人批評」？原因就出在他們難以體會，台灣人為了活命，甘願犧牲個人自由，服從政府領導。事實上台灣的隔離措施是全世界最嚴格之一，不只用電子追蹤，還派了鄰里長早晚問候，甚至鄰居也會虎視眈眈。蔡總統說，台灣防疫成功乃因民主與透明，這是場面話，其實防疫手段已近乎「醫療戒嚴」，歐美根本不可能照辦。

台灣接下來的防疫變數只剩境外移入與疫苗取得。目前對來台演出人士施行「隔離14天＋7天自主管理」的嚴格手段，應先跟對方做好溝通，避免類似俄羅斯芭蕾舞團這類讓對方錯愕的事件重演。

至於疫苗，因為中央流行疫情指揮中心堅持不使用大陸製品，選擇上當然也少了一些，恐怕明年上半年都未必打得到。

蔡總統受訪時說，台灣今年不只成為口罩大國，也供應給需要的國家，問題是今年3月，當武漢疫情最熾烈，陸方公開向國際徵求醫療設備時，台灣捐了多少？當時只要象徵性捐出一些就能表達關懷之意，但蔡政府因為意識形態不願伸出援手，不只在人道精神上說不過去，也失去了改善兩岸關係的機會。蔡總統希望世界了解台灣人對防疫的貢獻，但這樣的防疫心態豈能讓國際效法？又怎麼對人類做出貢獻？

（作者為醫師）